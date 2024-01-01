Астролог рассказала, что для нас подготовил 2024 год

Астрология - очень интересная наука, которая благодаря астрологам, может дать хороший и точный прогноз на год в целом или для каждого знака Зодиака отдельно.

О том, что ожидает украинцев в 2024 году, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram сообщения астролога Ольги Масловой.

Что обещает 2024 год

Год 2024 - о стабильности Знаки, которые будут очень счастливы в 2024 году:

Близнецы

Весы

Водолеи (смотрим по асценденту)

С мая Юпитер станет в знак Близнецы, и в жизни каждого появится больше роскоши, возможностей, успеха. Обучение чему-то новому. Обязательно добавляйте себе новые знания! Крутой период для блоггеров, учителя, а в целом для всех, кто передает знания. Мы захотим увеличить свои рамки и выучить себя, что-нибудь новое!

Сидеть рядом и наблюдать не сможете, а если будете, получите по голове и тогда точно станете действовать. Проснется желание светиться

Коридор затемнений. Не планируем что-нибудь важное:

с 25 марта по 8 апреля

с 18 сентября по 2 октября

Ретроградный Меркурий: апрель. Не планируем ничего тоже нового. август, или рудник. Не подаем документы, не подписываем.

2024 год будет не сложен. Но только потому, что 2025 год будет супер жесткий. И здесь вы в течение года можете подготовить себя.

Работать ради работы не получится. Делать то, что вы хотите именно и расширяться! Вот увидите, не боитесь, а идти в масштаб весь год.

Что подготовил 2024 год для украинцев (фото: Freepik)

Гороскоп от Ольги Масловой для каждого знака Зодиака

Овны

В 2023 году у вас было расширение самооценки и денег. В 2024 году продолжаете работать. Летом обязательно планируйте уехать в отпуск. Пойти на курсы нужно, развивать новые знания и делиться с людьми. Лучше вам пойти на "свободную работу", не офис, а самостоятельно выбирать условия. Вам захочется свободы и поездки. Новое окружение ждет вас, смена будет. Обязательно выбирайте качественное, чтобы вы вместе с ними развивались.

Телец

Появится желание побыть наедине с собой. Следим за здоровьем! Кто-то захочет изменить облик и это супер. Всех одиноких, но независимых ждет встреча с любимым человеком. Ждите финансовый успех.

Близнецы

Следим обязательно за питанием, вас ждет год больших перемен, качественных моментов. У вас сейчас такие аспекты крутые, обязательно используйте возможности. Не ленитесь. Кто-то найдет новое окружение. Кто-то уйдет навсегда, а новые люди будут настоящими, честными.

Раки

Выдыхайте, у вас все хорошо! Возможно, захочется побыть наедине с мыслями, продумать новый план жизни. Саморазвитие. Пожелаете «посидеть в тишине, чтобы никто не трогал. Вы сами разбираетесь в своей жизни, без других советов. Найдите место силы, где вы будете в одиночестве вдохновляться. Кто-то заведет свой блог с философскими мыслями. Ретрит или кого-то ожидает душевного отдыха.

Львы

Расширение, деньги, новые знакомства, полезные контакты! 2024 г. появится топовое окружение, которое будет вдохновлять. Будет проблема – рядом люди вам помогут. Все решится. 2023 год был немного депрессивным, а 2024 год будет и кайфовый. Не входим в себя, больше активной социальной жизни, если и у вас проблемы = выходите из себя и своих мыслей, показываем себя миру, идите гулять или проведите чудесный вечер. Кто хочет вести блог – супер.

Девы

Все выходим в люди. Вас ждет социум и не замыкаемся в себе. Многих ожидает рост и повышение. Увеличивается ваша миссия – найдете ответ на вопрос: "мое предназначение, моя миссия".

Весы

Год путешествий! Учеба, кого-то ожидает покупка недвижимости, также появится желание получить второе образование. Кто пожелает духовное развитие, найдете своего учителя.

Скорпион

Увеличение финансов!! Если хотите больше, нужно вместе работать с кем-то в партнерстве, так будет больше сил и вдохновения. Фокус не на себе, на бизнес-партнерстве. Находим своих людей и залетаем ловить свои инвестиции, будете вкладываться в криптовалюту. Отношения стабильны.

Стрельцы

Любовь заказывали? Год знакомства, партнерства, замужества. Кто сильный и независимый, обязательно встретит очень важного - человека. Замуж/жениться не торопитесь. Просто наслаждайтесь. Для бизнеса очень круто, развивайтесь через других людей, консультируйте, продавайте свои услуги. Классно в бизнес-партнерстве развиваться.

Козероги

Время для здоровья и процедур, да, сначала нужно расслабиться и не набрать на себя ответственности за всех, кого можно! Есть вероятность быстро перегореть и быстро появится желание уехать на ретрит/ответ, выключить телефон. Пытайтесь балансировать: отдых + работа. Так чтоб вы не тратили ресурса на работу больше чем имеете.

Водолей

Ожидайте новые проекты, отношения, влюбленность, друзья, связи. Новые проекты, хотите что-нибудь создать свое вперед. У кого-нибудь появится маленький ребенок. И, наконец, влюбитесь по-настоящему.

Рыбы

Недвижимость, расширение семьи. Кто-то познакомит своего или свою семью и появится новый член семьи. В обиходе будете желать создать красоту вокруг себя.