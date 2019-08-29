Молодець, Ваня! Зеленський емоційно відреагував на нового голову СБУ

На першому засіданні Верховної Ради в четвер, 29 серпня, Івана Баканова було призначено головою Служби безпеки України. За таке рішення проголосувало 319 народних депутатів. А Володимир Зеленський емоційно відреагував на результати голосування.

Після ухвалення рішення можна було почути, як президент сказав "Молодець, Ваня!", пише Громадське.

Юриста за освітою, Івана Баканова, називають другом дитинства Володимира Зеленського. Новий очільник СБУ був партнером Зеленського по "Студії Квартал 95".

Після того, як нардепи підтримали призначення Баканова, вони також проголосували за звільнення Василя Грицака, попереднього очільника відомства.

Іван Баканов (фото: УНІАН)

22 травня президент призначив Івана Баканова першим заступником чинного тоді голови СБУ, а коли Грицак пішов у відпустку, він став в. о. очільника силового відомства.

Варто зазначити, що перед голосуванням Баканов виступив з промовою, в якій наголосив, що виступає за збереження за СБУ функцій правоохоронного органу. Зокрема, Управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

Також він запевнив, що вже за півтора місяці планує внести на розгляд парламенту новий закон про СБУ.

Раніше ми писали про те, як народні депутати нового скликання провели свій перший робочий день у Верховній Раді.

А також повідомляли, які подарунки отримали нардепи у загадковому "синьому пакеті", що їм вручили одразу після урочистого засідання.