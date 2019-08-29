Молодец, Ваня! Зеленский эмоционально отреагировал на нового главу СБУ

На первом заседании Верховной Рады в четверг, 29 августа, Иван Баканов был назначен главой Службы безопасности Украины. За такое решение проголосовало 319 народных депутатов. А Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на результаты голосования.

После принятия решения можно было услышать, как президент сказал "Молодец, Ваня!", пишет Громадське.

Юриста по образованию, Ивана Баканова, называют другом детства Владимира Зеленского. Новый глава СБУ был партнером Зеленского по "Студии Квартал 95".

После того, как нардепы поддержали назначение Баканова, они также проголосовали за освобождение Василия Грицака, предыдущего главы ведомства.

Иван Баканов (фото: УНИАН)

22 мая президент назначил Ивана Баканова первым заместителем действующего тогда председателя СБУ, а когда Грицак пошел в отпуск, он стал и. о. руководителя силового ведомства.

Стоит отметить, что перед голосованием Баканов выступил с речью, в которой подчеркнул, что выступает за сохранение за СБУ функций правоохранительного органа. В частности, Управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Также он заверил, что уже через полтора месяца планирует внести на рассмотрение парламента новый закон о СБУ.

Ранее мы писали о том, как народные депутаты нового созыва провели свой первый рабочий день в Верховной Раде.

А также сообщали, какие подарки получили нардепы в загадочном "синем пакете", что им вручили сразу после торжественного заседания.