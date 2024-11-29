Молодая жена Остапчука умилила архивными фото: как она выглядела в детстве

Девушка в Stories показала несколько фото со своего детства. На одном из них она изображена возле клумбы с цветами.

"Жалко, что не знаю, сколько мне здесь лет. Но сережки люкс", - подписала она снимок.

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На другом фото Полтавская показала себя с другой прической, а именно - с челкой.

"Поворот не туда", - с юмором отметила супруга Остапчука.

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Также она показала на фото своего родного брата.

"А это мой родной брат Макар. У нас разница 2 года. И это последний раз, когда он согласился сделать фото", - отметила Полтавская.

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Что известно об отношениях Полтавской и Остапчука

Екатерина Полтавская - третья жена телеведущего, которая моложе его на 16 лет. Их отношения начались с того, что девушка помогла шоумену вернуть его заблокированную страницу в Instagram.

До этого он дважды был женат: 13 лет прожил в браке с Еленой Войченко, а потом около 2-х лет - с Кристиной Горняк.

Как отметила Полтавская, после первой встречи она не хотела встречаться больше с Остапчуком, но телеведущий был настойчивым.

Пара почти сразу начала жить вместе, но долгое время скрывала свои отношения. Затем они официально расписались.

Сейчас Остапчук и Полтавская ждут ребенка - в середине декабря у них должен родиться сын. Для телеведущего это будет уже третий ребенок. У него уже есть дочь Эмилия и сын Эван от брака с Еленой Войченко.

Пара уже придумала имя ребенку.

Остапчук и Полтавская (фото: instagram.com/poka.tya)