Молодая жена Остапчука умилила архивными фото: как она выглядела в детстве

Супруга украинского телеведущего и шоумена Владимира Остапчука, блогерша и предприниматель Екатерина Полтавская, которая недавно показала клинику, в которой собирается рожать, на этот раз удивила подписчиков архивными фото.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram 24-летней девушки.
Девушка в Stories показала несколько фото со своего детства. На одном из них она изображена возле клумбы с цветами.
"Жалко, что не знаю, сколько мне здесь лет. Но сережки люкс", - подписала она снимок.
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На другом фото Полтавская показала себя с другой прической, а именно - с челкой.
"Поворот не туда", - с юмором отметила супруга Остапчука.
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Также она показала на фото своего родного брата.
"А это мой родной брат Макар. У нас разница 2 года. И это последний раз, когда он согласился сделать фото", - отметила Полтавская.
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Екатерина Полтавская - третья жена телеведущего, которая моложе его на 16 лет. Их отношения начались с того, что девушка помогла шоумену вернуть его заблокированную страницу в Instagram.
До этого он дважды был женат: 13 лет прожил в браке с Еленой Войченко, а потом около 2-х лет - с Кристиной Горняк.
Как отметила Полтавская, после первой встречи она не хотела встречаться больше с Остапчуком, но телеведущий был настойчивым.
Пара почти сразу начала жить вместе, но долгое время скрывала свои отношения. Затем они официально расписались.
Сейчас Остапчук и Полтавская ждут ребенка - в середине декабря у них должен родиться сын. Для телеведущего это будет уже третий ребенок. У него уже есть дочь Эмилия и сын Эван от брака с Еленой Войченко.
Пара уже придумала имя ребенку.
Остапчук и Полтавская (фото: instagram.com/poka.tya)