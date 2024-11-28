Беременная жена Остапчука внезапно показалась в объятиях Данилко (фото)

Жена телеведущего и шоумена Владимира Остапчука, блогерша и предприниматель Екатерина Полтавская удивила своих подписчиков неожиданным фото с Андреем Данилко, известным также как Верка Сердючка.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram 24-летней девушки.

Так, блогерша вышла в Stories и продемонстрировала фото с легендой украинского шоу-бизнеса.

"Я тут плохо выгляжу, но Андрей сказал, что хорошо. Кто я такая, чтобы не верить легенде?" - подписала фото жена Остапчука.

"Данилко. Моя любовь. Всегда рада встречам", - отметила Полтавская.

На фото артист приобнимает девушку. Данилко остается верен своему бессменному атрибуту - черной маске, которую он стал носить в начале пандемии коронавируса и продолжает до сих пор.

Скриншот

Андрей Данилко - украинский актер, певец, композитор, поэт-песенник, юморист-пародист, режиссер, сценарист, продюсер и телеведущий, народный артист Украины (2008).

Наиболее известен как травести-артист под женским псевдонимом Верка Сердючка.

С 2016 по 2019 год член жюри и наставник талант-шоу "Х-фактор" на телеканале СТБ. Также с 2016 по 2020 и с 2024 года постоянный член жюри музыкального конкурса "Евровидение. Национальный отбор".

К слову, певец EL Кравчук рассказал о своей дружбе с Андреем Данилко. Когда Кравчук учился в Институте музыки имени Глиера, некоторое время он жил с Данилко в одной комнате общежития. Там они стали друзьями.

А звезда "Х-Фактора" Дмитрий Волканов, который был участником шоу-балета Верки Сердючки, назвал поступок Данилко, который не мог не ошарашить.

Андрей Данилко (фото: wikipedia.org)