ua en ru
Сб, 06 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Фитнес-тренер показал самое эффективное упражнение для мышц живота. И это не планка

Украина, Суббота 06 января 2024 15:49
UA EN RU
Фитнес-тренер показал самое эффективное упражнение для мышц живота. И это не планка Упражнения для мышц живота и боков (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк
Эксперт: Виктор Мандзяк

Во время занятий спортом следует использовать разнообразные упражнения, чтобы привлекать к работе все группы мышц. Поэтому время от времени стандартные известные упражнения менее эффективны, чем мы думаем.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост фитнес-тренер Виктора Мандзяка в Facebook делится эффективным упражнением для мышц живота.

Техника выполнения

Многие начинающие в спорте уверены, что планка - это наиболее эффективное упражнение для развития мышц живота и пресса. Однако это не так.

Возьмите коврик, расстелите и лягте на спину. Подтяните колени к груди и приподнимите плечи. При этом прижмите поясницу к полу.

Затем немного поднимите ноги над полом. Ваша задача состоит в том, чтобы удерживать их как можно более статично. Руки можете положить на живот (не давите на него!) или вдоль тела.

Преимущество этого упражнения в отличие от планки в том, что вы можете дозировать нагрузку в зависимости от уровня подготовки.

Для начала вы можете держать колени у груди под 90 градусов. Если вы чувствуете, что для вас это слишком легко, выровняйте ноги и опускайте их с каждым разом все ниже.

Последний уровень - ноги параллельные полу.

Раньше мы показывали еще одно упражнение для мышц пресса. Для его выполнения даже не нужно вставать с дивана.

Читайте также, какой новый тренд в похудении захватывает мир.

Читайте РБК-Украина в Google News
живіт спортзал