ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ця молитва на Тетянин день допоможе виконати всі ваші бажання

STYLERЖиття    24.01.2020 - 20:09
Ця молитва на Тетянин день допоможе виконати всі ваші бажання
Тетянин день (колаж: РБК-Україна)

Молитва в Тетянин день допоможе здійснити заповітні мрії

Тетянин день православні українці святкують 25 січня. Тетяна була настоятелькою в храмі, і під час гоніння на християн її схопили і катували, вимагаючи зректися своїх переконань. Але вона була непохитна, і під час випробувань читала молитви, тому звернення до Ісуса Христа та Діви Марії в цей день має особливу силу.

Варто відзначити, що Свята мучениця Тетяна присвятила своє життя піклуванню про хворих, допомагала нужденним. Крім того, її вважають покровителькою і заступницею всіх студентів.

Як правильно промовити молитву Святої великомучениці Тетяни

Молитву потрібно читати перед іконою Божої Матері "Скоропослушниця", яку вважають чудотворною. Її написали на Святій Горі Афон і зберігається вона в монастирі Дохіар в Греції. Ікона допомагає при різних важких розладах зі здоров'ям, при бідах і невдачах, проханнях про допомогу в чомусь дуже важливому.

Рано-вранці, тільки вставши з ліжка, потрібно подумати про найзаповітніше бажання і від усієї душі говорити слова молитви.

Ця молитва на Тетянин день допоможе виконати всі ваші бажання

Ікона Божої Матері "Скоропослушниця" (фото: wikipedia.org)

Молитва на Тетянин день до Божої Матері Скоропослушниці

О, Пресвята Діво, Мати Господа Вишняго, скоропослушная Заступнице всіх, до Тебе з вірою вдаються! Призри з висоти небеснаго величі Твого на ма непотребнаго до святої ікони Твоєї припадающа: скоро вислухай смиренну молитву мене грішного і принеси ю до Сина Твого, умоли Його, та осяє похмуру душу мою світлом божественния благодаті своєї, і очистить розум мій від помислів суєтних, так умирить моє стражденне серце й зцілить рани його, так напоумить ма на добрі справи і зміцнить працювали йому зі страхом, та пробачить вся вчинена мною зла, та позбавить від вечния муки і не позбавить небеснаго свого царства. О Преблагословенна Богородиця! Ти благоізволила єси нарещися в образі Твоєму Скоропослушниця, повелевающи всім притекати до Тебе з вірою: не презри убо мене скорбнаго і не попусти погибнути мені в безодні гріхів моїх. На Тебе по Бозі все моє сподівання і надія спасіння, і Твого покрову і предстательству вручаю собі на віки віків. Амінь.

Вірте в нас, а ми зробимо все! Воїни на передовій привітали українців з Днем соборності (відео) Православний календар на лютий 2020: головні свята в Україні
Новини України ПраздникиТатьянин день
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся