У лютому 2020 року українці отримають додатковий вихідний

Вихідні у лютому 2020 (колаж: РБК-Україна)

Вихідні дні у лютому 2020 триватимуть довше, ніж зазвичай

Вихідні дні у лютому 2020 року стануть довшими на один день. Пов'язано це, в першу чергу, з тим, що наступний рік буде високосним і триватиме 366 днів замість 365. Скільки вихідних і робочих днів буде в українців в лютому - в матеріалі Styler.

Лютий 2020 буде складатися з 29 днів замість 28, а останній день зими припаде на суботу, тому в цьому місяці буде 9 вихідних та 20 робочих днів.

Традиційно в цьому місяці вісім вихідних, а останній лютий з дев'ятьма вихідними був 16 років тому - у 2004 році.

Державних свят і коротких днів в останній місяць зими не буде. Зате українці 14 лютого відсвяткують День Святого Валентина, який випадає на п'ятницю. Традиційно в цей день багато закоханих захочуть укласти шлюб.

Вихідні дні у лютому: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29.

Вихідні в лютому 2020 (колаж: РБК-Україна)

Всього у 2020 році 11 офіційних святкових днів, в які українці можуть не працювати (два з них уже минули - Різдво і Новий рік).

З них чотири свята - релігійні:

православне Різдво - 7 січня,

Великдень - 19 квітня,

Трійця - 7 червня,

католицьке Різдво - 25 грудня.

Сім свят, присвячених пам'ятним датам і подіям: