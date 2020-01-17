ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У лютому 2020 року українці отримають додатковий вихідний

STYLERЖиття    17.01.2020 - 17:51
У лютому 2020 року українці отримають додатковий вихідний
Вихідні у лютому 2020 (колаж: РБК-Україна)

Вихідні дні у лютому 2020 триватимуть довше, ніж зазвичай

Вихідні дні у лютому 2020 року стануть довшими на один день. Пов'язано це, в першу чергу, з тим, що наступний рік буде високосним і триватиме 366 днів замість 365. Скільки вихідних і робочих днів буде в українців в лютому - в матеріалі Styler.

Лютий 2020 буде складатися з 29 днів замість 28, а останній день зими припаде на суботу, тому в цьому місяці буде 9 вихідних та 20 робочих днів.

Традиційно в цьому місяці вісім вихідних, а останній лютий з дев'ятьма вихідними був 16 років тому - у 2004 році.

Державних свят і коротких днів в останній місяць зими не буде. Зате українці 14 лютого відсвяткують День Святого Валентина, який випадає на п'ятницю. Традиційно в цей день багато закоханих захочуть укласти шлюб.

Вихідні дні у лютому: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29.

У лютому 2020 року українці отримають додатковий вихідний

Вихідні в лютому 2020 (колаж: РБК-Україна)

Всього у 2020 році 11 офіційних святкових днів, в які українці можуть не працювати (два з них уже минули - Різдво і Новий рік).

З них чотири свята - релігійні:

  • православне Різдво - 7 січня,
  • Великдень - 19 квітня,
  • Трійця - 7 червня,
  • католицьке Різдво - 25 грудня.

Сім свят, присвячених пам'ятним датам і подіям:

  • Новий рік - 1 січня,
  • Міжнародний жіночий день - 8 березня,
  • День праці - 1 травня,
  • День Конституції - 28 червня,
  • День незалежності України - 24 серпня,
  • День захисника України - 14 жовтня.
Як збільшити відпустку в 2020 році: практичні рекомендації В Інституті нацпам'яті допускають перенесення вихідного 9 травня
Новини України выходные
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся