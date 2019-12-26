Мовчання вбиває: Притула звернувся до президента Зеленського

Сергій Притула (Фото: РБК-Україна)

Сергій Притула попросив президента записати невеликий відеоролик

Український шоумен Сергій Притула звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням втрутитися в ситуацію з громадським активістом Романом Ратушним. Звернення Притула розмістив на своїй сторінці в Facebook.

Сергій Притула опублікував фото громадського активіста Романа Ратушного, який вже два місяці змушений ховатися від переслідувань і жити не вдома, так як йому постійно погрожують і переслідують. Романа Ратушного обрала координатором місцева громада, яка виступила проти незаконного будівництва в Протасовому Яру.

"Коли забудовники зрозуміли, що силою продавити питання буде складно, а сама проблема вийшла в публічну площину, на Рому почали виходити переговорники. Спочатку пішли звичним для себе шляхом – запропонували Ромі $50 000, щоб він просто зник з горизонту і не заважав. Коли Рома пояснив, що він в процесі не заради грошей, а просто тому що не можна так взяти і просто нагнути киян, тактика змінилася. Спочатку це були "м'які загрози". Потім прямі. Цілодобове стеження, машини з мордоворотами під його будинком і його брата", - розповів шоумен.

Сергій Притула та Роман Ратушний (Фото: facebook.com/serhiyprytula)

Він додав, що Ратушному організували зустріч з президентом України, який пообіцяв, що все буде добре і йому нема чого боятися. Але ситуація не змінилася, а переслідувачі змінили тільки номери на автомобілях стеження.

Сергій Притула звернувся до президента з проханням втрутитися в ситуацію, так як Роман Ратушний хотів би зустріти Новий рік з мамою, а не ховатися.

"В силах Володимира Олександровича припинити цькування Романа Ратушного. Простою підтримкою в публічній площині. Геополітика - це важливо. Але життя одного конкретно взятого українця - не менше! І коли президент публічно підтримає Романа - це буде його гарантією безпеки. Тому що в такому випадку атака на Романа буде вже атакою і на президента. Я знаю, що Володимир Зеленський прочитає це повідомлення. Я дуже прошу його втрутитися в ситуацію і зробити все, щоб Роман зустрів Новий Рік, не ховаючись по людям, а вдома з мамою. Може навіть щоб "квартал" подивився. Це займе якихось 30 секунд під час традиційного звернення до українців з бігової доріжки або з Тесли. На акціях пам'яті Каті Гандзюк активісти розгортають банер "Мовчання вбиває". Для Романа Ратушного, у його 22 роки, це може перестати бути метафорою. А для вирішення питання забудови Протасового Яру може вистачити одного комунікатора від президентського офісу, так як громада і КМДА не справляються", - написав шоумен.

Скріншот поста (facebook.com/serhiyprytula)