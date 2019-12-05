В Україні нагородили волонтерів: Притула і Тополя отримали ордени

Сергій Притула нагороджений орденом за заслуги III ступеня (фото: РБК-Україна)

5 грудня в Україні нагородили відомих волонтерів

У Міжнародний День волонтера, який святкується у всьому світі 5 грудня, Володимир Зеленський нагородив орденами відомих помічників країни. Так, орден "За заслуги" III ступеня отримав відомий шоумен і волонтер Сергій Притула, а також лідер гурту "Антитіла" та молодіжний посол UNICEF Ukraine Тарас Тополя.

Притула нагороджений "за громадянську мужність, вагомий особистий внесок у розвиток волонтерського руху, зміцнення обороноздатності і безпеки української держави, активну благодійну та гуманістичну діяльність" указом президента №889/2019.

Також удостоєний честі отримати орден і голова організації "Пласт" Станіслав Андрійчук.

Зазначається, що Володимир Зеленський нагородив всього 25 волонтерів. Зокрема, трьох волонтерів – орденом "Княгині Ольги" третього ступеня, волонтера Віталія Дайнегу – Хрестом Івана Мазепи.

Ордена "За мужність" III ступеня присвоєно медикам "Першого добровольчого мобільного госпіталю імені Миколи Пирогова". Нагороди отримали: фельдшер Олександр Бохонок, анестезіолог Сергій Заячківський, стоматолог Артур Ремезюк, хірург Едуард Ремезюк.