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Сніг у листопаді та грудневе тепло: синоптик дав прогноз погоди до Нового року

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Середа 03 листопада 2021 13:48
Сніг у листопаді та грудневе тепло: синоптик дав прогноз погоди до Нового року Колаж РБК-Україна: Прогноз погоди в Україні до кінця 2021 року
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні до кінця 2021 року буде з неприємними сюрпризами у вигляді листопадового снігу і приємними - несподіваного тепла в грудні.

Про це розповів народний синоптик Володимир Деркач, пише "Полісся".

За словами синоптика, перехід до календарної зими буде проходити поступово і нас чекає класична для цього періоду погода. Дощі будуть міняти сніг, а морозні дні чергуватися з відлигою.

Яка погода нас чекає в листопаді

У першу декаду листопада, прогнозує Деркач, в основному дощитиме. Днів без опадів буде небагато, при цьому плавно знижуватиметься температура повітря. Лише в кінці цієї десятиденки можливе невелике потепління. Наступна декада на початку буде вологою і прохолодною, але з декількома погожими і сонячними днями. Після цього прийде похолодання, яке продовжиться і в третій декаді листопада. Вночі ймовірні морози, а під кінець місяця - навіть сніг, але поки мокрий.

"А ось чого не сподіватися так це, що до кінця місяця знову буде теплішати", - додав синоптик.

Грудень часом дивуватиме теплом

Перша десятиденка грудня буде з відчутною прохолодою і, можливо, невеликими опадами. Ночі нас чекають морозні, а дні в основному зі знаком плюс, але не завжди.

Така погода збережеться і на початку другої декади. Але далі трохи потеплішає, прийдуть невеликі опади. Лише 19 грудня спостерігатиметься короткочасне зниження температури.

"Наостанок місяця будемо дивуватися денному теплу, зате вночі можливе зниження температурних показників", - додав Деркач.

Раніше синоптики попередили, що перший сніг в Україні очікується раніше, ніж говорилося в попередніх прогнозах.

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