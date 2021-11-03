Сніг у листопаді та грудневе тепло: синоптик дав прогноз погоди до Нового року

Погода в Україні до кінця 2021 року буде з неприємними сюрпризами у вигляді листопадового снігу і приємними - несподіваного тепла в грудні.

За словами синоптика, перехід до календарної зими буде проходити поступово і нас чекає класична для цього періоду погода. Дощі будуть міняти сніг, а морозні дні чергуватися з відлигою.

Яка погода нас чекає в листопаді

У першу декаду листопада, прогнозує Деркач, в основному дощитиме. Днів без опадів буде небагато, при цьому плавно знижуватиметься температура повітря. Лише в кінці цієї десятиденки можливе невелике потепління. Наступна декада на початку буде вологою і прохолодною, але з декількома погожими і сонячними днями. Після цього прийде похолодання, яке продовжиться і в третій декаді листопада. Вночі ймовірні морози, а під кінець місяця - навіть сніг, але поки мокрий.

"А ось чого не сподіватися так це, що до кінця місяця знову буде теплішати", - додав синоптик.

Грудень часом дивуватиме теплом

Перша десятиденка грудня буде з відчутною прохолодою і, можливо, невеликими опадами. Ночі нас чекають морозні, а дні в основному зі знаком плюс, але не завжди.

Така погода збережеться і на початку другої декади. Але далі трохи потеплішає, прийдуть невеликі опади. Лише 19 грудня спостерігатиметься короткочасне зниження температури.

"Наостанок місяця будемо дивуватися денному теплу, зате вночі можливе зниження температурних показників", - додав Деркач.