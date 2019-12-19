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Могло статися непоправне: у Черкасах чоловік врятував малюків-близнюків

STYLERЖиття    19.12.2019 - 15:30
Могло статися непоправне: у Черкасах чоловік врятував малюків-близнюків
У Черкасах чоловік врятував з вогню дітей (Колаж РБК-Україна)

У Черкасах чоловік кинувся в палаючий будинок, щоб врятувати дітей

У Черкасах чоловік ризикнув власним життям, щоб врятувати двох хлопчиків-близнюків з палаючого будинку. Він не став чекати поки приїдуть рятувальники і кинувся в приміщення, так як знав, що там перебувають діти. Подробиці розповіли у сюжеті "НТН".

Сусіди першими помітили ознаки пожежі – з вікон валив дим. Поки жінка викликала рятувальників, чоловік забіг в палаючий будинок і витягнув на вулицю п'ятирічних хлопчиків-близнюків.

Вже на вулиці перелякані діти розповіли, що всередині будинку залишилася мама. Проте пізніше стало відомо, що їй теж вдалося вибратися з вогню. Зараз вона знаходиться у лікарні, так як отримала серйозні опіки.

"Я відкрив двері і з правого боку побачив двох маленьких дітей. Я їх схопив на руки і виніс, віддав дружині через паркан. Повернувся назад, тому що діти сказали, що мама спить, але зайшов всередину, був дуже сильний густий дим. Я не міг знайти, тому відійшов і почав кликати сусідів", - розповів Віталій Загребельний, який врятував хлопчаків.

У Черкасах чоловік врятував із вогню двих дітей

Нагадаємо, раніше ми розповідали про тих, хто рятував студентів і викладачів під час страшної пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

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