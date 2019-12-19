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Могло произойти непоправимое: в Черкассах мужчина спас малышей-близнецов

STYLERЖизнь    19.12.2019 - 15:30
Могло произойти непоправимое: в Черкассах мужчина спас малышей-близнецов
В Черкассах мужчина спас из огня детей (Коллаж РБК-Украина)

В Черкассах мужчина бросился в горящий дом, чтобы спасти детей

В Черкассах мужчина рискнул собственной жизнью, чтобы спасти двух мальчиков-близнецов из горящего дома. Он не стал ждать пока приедут спасатели и бросился в помещение, так как знал, что там находятся дети. Детали рассказали в сюжете "НТН".

Соседи первыми заметили признаки пожара – из окон валил дым. Пока женщина вызывала спасателей, мужчина забежал в горящий дом и вытащил на улицу пятилетних мальчиков-близнецов.

Уже на улице перепуганные дети рассказали, что внутри дома осталась мама. Однако позже стало известно, что ей тоже удалось выбраться из огня. Сейчас она находится в больнице, так как получила серьезные ожоги.

"Я приоткрыл двери и с правой стороны увидел двух маленьких детей. Я их схватил на руки и вынес, отдал жене через забор. Вернулся назад, потому что дети сказали, что мама спит, но зашел внутрь, был очень сильный густой дым. Я не мог найти, назад отошел и начал звать соседей", - рассказал Виталий Загребельный, который спас мальчишек.

В Черкассах мужчина спас из огня двих детей

Напомним, ранее мы рассказывали о тех, кто спасал студентов и преподавателей во время жуткого пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

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