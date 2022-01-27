На Прикарпатті жителів села тероризує лев, який тікає від господаря (відео)

Кілька місяців жителі прикарпатського села Старуня в Івано-Франківській області живуть в страху, а все через те, що по сусідству в звичайному дворі оселився справжній півторарічний лев.

Поки він був маленький і просто гарчав за парканом - всі мовчали. Але коли хижак почав тікати від господаря, і звіра бачили на полі, на заправці і біля місцевого кафе, то люди стали панікувати.

Місцеві жителі бояться за життя своїх дітей. При цьому господар тварини, його вигулює просто, тримаючи на звичайному повідку. Тварину чоловік тримає на старому складі, і час від часу вигулює її.

Люди бояться, що одного разу господар не втримає 160 кілограмову тварину і лев побіжить селом. Жителі села вже викликали і дільничне, і поліцію, але це нічого не дало.

Власник Лева Андрій Сидорук каже, що ніколи не було такого, що лев від нього збігав і сам гуляв. При цьому в соцмережах він хвалиться тим, що з хижаком гуляє серед людей.

Чоловік розповів, що лев абсолютно не небезпечний і він з ним їздить у звичайній машині на задньому сидінні. Він також показав клітку, де живе лев - вона оснащена електричним захистом.

Сидорук зізнався, що викупив його в Київській області, ще зовсім маленьким, щоб врятувати від загибелі. Він також заявив, що на хижака має документ, але показав ветеринарний паспорт.

Зоозахисники кажуть, що без відповідних умов законодавство забороняє тримати хижу тварину. В даному випадку вони вважають - це жорстоке поводження з твариною, і наполягають, щоб його віддали в реабілітаційний центр диких тварин. А далі передали в спеціальні заповідники Африки.

На Прикарпатті мешканці села боятимуться виходити з дому через Лева (відео: YouTube)