Под Лиманом спасли контуженого медведя в ужасном состоянии: чудом выжил в оккупации (фото)

После того как украинские военные в ходе контратаки выгнали российских оккупантов из Лимана и окрестностей, освободив ряд населенных пунктов, в местном частном зоопарке в вольере был обнаружен медведь. Косолапый выжил, но сильно пострадал от интервентов.

Об этом 5 октября передали в зоозащитной организации UAnimals на странице в Facebook .

"Захватчики жестоко обошлись с большинством диких животных, которые там содержались, но медведь остался в живых", - говорится в публикации.

Мохнатый гроза лесов был в ужасном состоянии и контужен от снаряда, который попавшего в здание, где находился зверь - в 3 метрах от его вольера было все разрушено.

Контуженого медведя нашли в частном зоопарке около освобожденного Лимана (фото: facebook.com/UAnimals.official)

Волонтеры взяли медведя под опеку, и сейчас команда зоозащитников отправилась вместе с бедолагой в "Центр спасения диких животных", где косолапого пациента будут лечить и окажут необходимую помощь.

"А уже потом, когда его состояние улучшится, зверь поедет на реабилитацию в Парк хищников "Арден", что в Хмельницкой области", - рассказали в организации.

Зоозащитники выразили надежду, что лечение медведя будет удачным и вскоре он поправится.

Пострадавшего мишку, который пережил оккупацию, вылечат ветеринары (фото: facebook.com/UAnimals.official)

Как помощь животным, пострадавшим от войны

Волонтеры призывают неравнодушных украинцев приобщиться к оказанию помощи зверям, которые тоже сильно страдают от атак войск РФ, и присоединиться к онлайн-маршу за животных: https://www.animalmarch.org/

Медведь чуть не стал очередной жертвой обстрелов - российский снаряд попал в здание в 3 метрах от его вольера (фото: facebook.com/UAnimals.official)