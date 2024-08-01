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Семья Мирошниченко восхитила сеть совместным отдыхом с четырьмя детьми (фото)

Четверг 01 августа 2024 16:24
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Семья Мирошниченко восхитила сеть совместным отдыхом с четырьмя детьми (фото) Инна и Тимур Мирошниченко (Фото: instagram.com/_inna_mi_)
Автор: Любовь Блажко

Тимур и Инна Мирошниченко, которые недавно усыновили второго ребенка, похвастались семейным отдыхом. Они опубликовали в сети кадр, на котором позировали вместе со всеми четырьмя своими детьми.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звездных супругов рассказывает об этом подробнее.

Тимур и Инна Мирошниченко показали отдых с детьми

На фото семья позировала с улыбками в бассейне. На снимке можно увидеть всю их большую семью: двух биологических детей пары - Мию и Марка, а также двух названных - Марселя и Ангелину.

"На фото - это всегда счастье. В жизни - это всегда тысячи испытаний, которые проживаются тихо, формируя бесценный опыт. Когда-то мы о нем расскажем. А может, и нет", - говорится в подписи к кадру.

Семья Мирошниченко восхитила сеть совместным отдыхом с четырьмя детьми (фото)Мирошниченко показали семейный кадр (Фото: instagram.com/_inna_mi_)

Реакция сети

Коллеги и поклонники не пожалели для звездной семьи теплых слов. Вот что они написали в многочисленных комментариях:

  • "Какое крутое яркое фото! Вы такие кайфовые"
  • "Как же им повезло иметь таких родителей, как вы"
  • "Желаю, чтобы ваши ежедневные испытания перекрывались счастьем как на фото"
  • "Это невероятно, но понимаю как нелегко"
  • "Огромный труд! Вы просто герои с большим сердцем"
  • "Отправляю вам лучики поддержки!"
  • "Супер-семья, где каждый - сокровище!"
  • "Вы самые лучшие! Счастья вам и деткам".

К слову, известно, что Ангелину звезды еще не полностью удочерили. Этот процесс продолжается, а они сейчас остаются для девочки временными опекунами. Но в прошлом месяце семья сообщила, что уже наконец-то смогла забрать девочку домой.

Что касается Марселя, его знаменитости установили еще летом прошлого года. Тогда они рассказывали, что прошли сложный путь, и делились другими, не слишком приятными подробностями относительно усыновления.

Комментируя желание стать приемными родителями для малышей, Инна Мирошниченко говорила, что они делают это, потому что имеют возможность и желание.

Известно, что на второе усыновление избранница шоумена подавалась сама. По ее словам, Тимур не смог ходить на курсы по подготовке, посещение которых является обязательным, из-за своего загруженного рабочего графика. По этой причине было принято именно такое решение.

На Инне Рудник (девичья фамилия женщины) известный украинский ведущий женился в 2018 году. Его возлюбленная, как известно, работает юристом.

Ранее Инна Мирошниченко тронула мечтой названной дочери.

Тем временем Тимур раскрыл подробности их семейного бюджета.

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