Семья Мирошниченко восхитила сеть совместным отдыхом с четырьмя детьми (фото)

Тимур и Инна Мирошниченко, которые недавно усыновили второго ребенка , похвастались семейным отдыхом. Они опубликовали в сети кадр, на котором позировали вместе со всеми четырьмя своими детьми.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звездных супругов рассказывает об этом подробнее.

Тимур и Инна Мирошниченко показали отдых с детьми

На фото семья позировала с улыбками в бассейне. На снимке можно увидеть всю их большую семью: двух биологических детей пары - Мию и Марка, а также двух названных - Марселя и Ангелину.

"На фото - это всегда счастье. В жизни - это всегда тысячи испытаний, которые проживаются тихо, формируя бесценный опыт. Когда-то мы о нем расскажем. А может, и нет", - говорится в подписи к кадру.

Мирошниченко показали семейный кадр (Фото: instagram.com/_inna_mi_)

Реакция сети

Коллеги и поклонники не пожалели для звездной семьи теплых слов. Вот что они написали в многочисленных комментариях:

"Какое крутое яркое фото! Вы такие кайфовые"

"Как же им повезло иметь таких родителей, как вы"

"Желаю, чтобы ваши ежедневные испытания перекрывались счастьем как на фото"

"Это невероятно, но понимаю как нелегко"

"Огромный труд! Вы просто герои с большим сердцем"

"Отправляю вам лучики поддержки!"

"Супер-семья, где каждый - сокровище!"

"Вы самые лучшие! Счастья вам и деткам".

К слову, известно, что Ангелину звезды еще не полностью удочерили. Этот процесс продолжается, а они сейчас остаются для девочки временными опекунами. Но в прошлом месяце семья сообщила, что уже наконец-то смогла забрать девочку домой.

Что касается Марселя, его знаменитости установили еще летом прошлого года. Тогда они рассказывали, что прошли сложный путь, и делились другими, не слишком приятными подробностями относительно усыновления.

Комментируя желание стать приемными родителями для малышей, Инна Мирошниченко говорила, что они делают это, потому что имеют возможность и желание.

Известно, что на второе усыновление избранница шоумена подавалась сама. По ее словам, Тимур не смог ходить на курсы по подготовке, посещение которых является обязательным, из-за своего загруженного рабочего графика. По этой причине было принято именно такое решение.

На Инне Рудник (девичья фамилия женщины) известный украинский ведущий женился в 2018 году. Его возлюбленная, как известно, работает юристом.