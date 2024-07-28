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Могилевская показала редкие кадры с любимым, с которым удочерила девочек-сестер (видео)

Воскресенье 28 июля 2024 21:50
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Могилевская показала редкие кадры с любимым, с которым удочерила девочек-сестер (видео) Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская певица Наталья Могилевская обычно прячет своего любимого Валентина и детей от посторонних глаз. Однако в этот раз она сделала исключение и поделилась с фанами редкими семейными кадрами.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Так, артистка опубликовала в своем блоге ролик, в котором она позирует вместе возлюбленным и их названными дочками на вокзале.

На видео также попал момент объятий и поцелуя Натальи с Валентином.

"Спасибо, дорогой, за отдых. Сегодня мы едем в Киев. Наш отпуск закончился. Но как приятно вспомнить, как все начиналось", - написала Могилевская.

"Обычно мой муж против каких-то его фото в соцсетях, но я благодарю тебя, что ты позволил мне поделиться этим трогательным видео. Целую тебя и спасибо за цветы, люблю", - добавила она.

Напомним, Наталья Могилевская была замужем дважды. Первым ее мужем стал бизнесмен Дмитрий Чалый, их брак продлился всего один год - с 2004 по 2005. Через год после развода певица вышла замуж за бизнесмена Егора Долинина, с которым прожила до 2011 года.

Звезда долгое время была одинока, но в начале полномасштабного вторжения она встретила свою любовь - мужчину по имени Валентин. Вместе они удочерили двух девочек - Софию и Мишель. Они являются родными сестрами и называют певицу мамой.

Ранее Могилевская поделилась результатами своего похудения и показала фото.

Также продюсер раскрыл неприятную правду об артистке.

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