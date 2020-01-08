Міг впасти на будинки: очевидець розповів про катастрофу літака МАУ в Ірані

Катастрофа літака МАУ в Ірані відбулася сьогодні, 8 січня, вранці. Boeing 737 впав незабаром після вильоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. На борту авіасудна перебувало 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. У цій жахливій катастрофі не вижив ніхто.

При цьому очевидець катастрофи українського літака заявив, що жертв могло б бути ще більше, якби літак звалився на житлові будинки. Такий ризик дійсно був, але пілот повів Boeing подалі від будинків.

Очевидець розповів, що вогонь повністю охопив правий борт і хвіст літака. Він вважає, що пілот зробив все можливе, щоб не зачепити житлові будівлі.

Літак впав в 20-30 метрах від будинків біля парку Лале. При цьому авіасудно знесло огорожу футбольного поля, а після цього вибухнуло. 500-600 метрів всіяні мертвими тілами, які складно впізнати.

Нагадаємо, що серед 167 пасажирів і 9 членів екіпажу було 11 українців -2 пасажира і весь екіпаж. Крім того, серед всіх загиблих 28 неповнолітніх.

Попередня причина аварії літака - загоряння двигуна через технічну несправність. За словами президента України Володимира Зеленського, сьогодні ввечері в Іран вилетить українська експертна, а також пошуково-рятувальна групи.