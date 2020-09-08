Єфремов отримав поради щодо поведінки на зоні від кримінального авторитета: шанс "відсохнути"

Михайло Єфремов (колаж: РБК-Україна)

Михайлу Єфремову дали кілька порад про те, як вести себе у в'язниці

Михайло Єфремов, який скоїв смертельну ДТП у центрі Москві, визнаний винним і засуджений на 8 років. Кримінальний авторитет дав Єфремову поради щодо поведінки в колонії, які можуть врятувати здоров'я і честь актора.

Підготуватися до в'язниці неможливо, це не просто зібрати сумку і попрощатися з родичами і друзями на час. Найскладніше завдання – це налаштуватися на тюремне ув'язнення. Ніхто не знає, як буде поводитися людина в камері з абсолютно незнайомими їй людьми. Про це повідомляє "МК".

У минулому представник кримінального світу, а нині пенсіонер Михайло Орський вважає, що в камері з Єфремовим не буде блатних або тих, хто дотримується понять. Швидше актора помістять в камеру, де будуть сидіти ті, хто вперше опинився в ув'язненні. Але завжди можуть бути сюрпризи, тому Орський дав п'ять корисних порад:

Поважати співкамерників і забути про свій статус відомого актора; Ні в якому разі не пити зі співробітниками колонії, яким буде цікаво випити з Єфремовим; Кинути палити; Показати підвищену охайність; Не пропускати прогулянок.

"Взагалі я особисто вважаю, що для Єфремова термін - це шанс "відсохнути" від горілки і стати людиною", - заявив Орський.

За його словами, він не раз був свідком того, як ув'язнені, у яких були проблеми з алкоголем, ставали нормальними людьми без залежності. Крім того, у деяких навіть пробуджувалися нові таланти.

Нагадаємо, 8 червня 2020 року Михайло Єфремов у стані сильного алкогольного сп'яніння вилетів на зустрічну смугу в центрі Москви і зіткнувся з невеликим фургоном, водія якого затисло. Невдовзі він помер у лікарні.

Раніше Михайло Єфремов взяв слово в суді і зробив зізнання.