Єфремову дали 8 років колонії: він плаче

Михайла Єфремова визнали винним у смертельній аварії (фото: twitter/vremya.pokazhet)

Російський актор визнаний винним у смертельній ДТП

Михайло Єфремов, який скоїв смертельну ДТП у Москві, визнаний винним судом.

Відомо, що прокурор запросив для Єфремова 11 років позбавлення волі, але захист просив пом'якшити покарання і не садити актора у в'язницю. Протягом судового процесу артист заперечував свою провину в загибелі Сергія Захарова, але на останньому засіданні зізнався у скоєному.

В результаті суд дав Єфремову 8 років в'язниці і зобов'язав його виплатити компенсацію 800 тисяч рублів родичам загиблого.

"Єфремов у стані алкогольного сп'яніння скоїв ДТП, що спричинило з необережності смерть людини", - сказала суддя Олена Абрамова.

При цьому, суд не став позбавляти актора державних нагород.

Після оголошення вироку, Єфремов відчув себе погано в будівлі суду.

"11 років - це дуже кровожерливо. Це смертний вирок", - сказав Єфремов.

Єфремов в суді (фото: Mash)

До речі, підтримати актора під будівлею суду прийшло багато фанатів. Серед них був навіть "чорний маг", який чаклував над фотографіями Єфремова і його адвоката Добровінського.

Нагадаємо, що ДТП в центрі Москви сталася 8 червня 2020 року. Автомобіль Михайла Єфремова зіткнувся з невеликим фургоном. Водія затиснуло в машині і він помер в лікарні від отриманих ран.

Очевидці стверджують, що за кермом машини був сам Єфремов. Його бачили на місці аварії в неадекватному стані. Аналізи показали в його крові не менше двох проміле алкоголю, а також сліди важких наркотиків.