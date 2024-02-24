Де Ниро, Боно и другие мировые звезды довели до слез словами об Украине (видео)

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины. Оккупанты пытаются запугать украинцев, но мир поддерживает нашу страну. В этот день, во вторую годовщину начала полномасштабного вторжения, известные звезды обратились к Украине и всему ее народу.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, появившееся в Instagram UNITED24.

Так, более 30 мировых звезд и послов UNITED24 обратились к украинцам со словами поддержки. На видео можно увидеть таких известных персон как:

актер Роберт Де Ниро

участники группы Imagine Dragons

лидер группы U2 Боно

актриса Катрин Денев

звезда "Звездных войн" Марк Гэмилл

актриса из "Викингов" Кэтрин Винник

актер и писатель Стивен Фрай

певец Брэд Пэйсли

актриса Эмма Томпсон

звезда "Сверхъестественного" Джаред Падалеки

актер Марк Стронг

звезда "Властелина колец" Вигго Мортенсен

актер Пьер Ришар

телеведущий Стивен Фрай

солист группы Bring Me The Horizon Оливер Сайкс

философ Бернар-Анри Леви

предприниматель Ричард Брэнсон

астронавт Скотт Келли

президент УАФ Андрей Шевченко

актер Миша Коллинз

философ Фрэнсис Фукуяма и другие известные люди.

"Если военный преступник Путин добьется успеха в своем незаконном аморальном вторжении в Украину, ни одна страна не будет в безопасности", - сказал Де Ниро.

Звезды поддержали украинцев и отметили, что продолжают быть с нашей страной. Публичные персоны осуждают преступления россиян и путинскую агрессию.

Как реагирует сеть

В комментариях пользователи пишут, что звезды довели их до слез: