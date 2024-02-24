Де Ниро, Боно и другие мировые звезды довели до слез словами об Украине (видео)
24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины. Оккупанты пытаются запугать украинцев, но мир поддерживает нашу страну. В этот день, во вторую годовщину начала полномасштабного вторжения, известные звезды обратились к Украине и всему ее народу.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, появившееся в Instagram UNITED24.
Так, более 30 мировых звезд и послов UNITED24 обратились к украинцам со словами поддержки. На видео можно увидеть таких известных персон как:
- актер Роберт Де Ниро
- участники группы Imagine Dragons
- лидер группы U2 Боно
- актриса Катрин Денев
- звезда "Звездных войн" Марк Гэмилл
- актриса из "Викингов" Кэтрин Винник
- актер и писатель Стивен Фрай
- певец Брэд Пэйсли
- актриса Эмма Томпсон
- звезда "Сверхъестественного" Джаред Падалеки
- актер Марк Стронг
- звезда "Властелина колец" Вигго Мортенсен
- актер Пьер Ришар
- телеведущий Стивен Фрай
- солист группы Bring Me The Horizon Оливер Сайкс
- философ Бернар-Анри Леви
- предприниматель Ричард Брэнсон
- астронавт Скотт Келли
- президент УАФ Андрей Шевченко
- актер Миша Коллинз
- философ Фрэнсис Фукуяма и другие известные люди.
"Если военный преступник Путин добьется успеха в своем незаконном аморальном вторжении в Украину, ни одна страна не будет в безопасности", - сказал Де Ниро.
Звезды поддержали украинцев и отметили, что продолжают быть с нашей страной. Публичные персоны осуждают преступления россиян и путинскую агрессию.
Как реагирует сеть
В комментариях пользователи пишут, что звезды довели их до слез:
- "Какие прекрасные люди за нас! Это заслуживает того, чтобы сражаться"
- "Спасибо, кумиры детства, вы не подвели"
- "Спасибо за такие чувственные слова - до слез! Спасибо за поддержку".
Ранее уже стало известно, что известная украинская телеведущая впервые показала мужа-военного.
Кроме того, недавно мы рассказывали, что 22-летний француз погиб в боях за Украину и поразил весь мир последними словами перед смертью.