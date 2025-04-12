Даша Квиткова показала трендовый образ на весну: как носить и сколько стоит (фото)
Женский костюм с юбкой - незаменимая вещь в гардеробе каждой модницы. Новый стильный образ Даши Квитковой тому подтверждение. Идеальный вариант для создания элегантного и одновременно комфортного образа, который подходит для прогулок и работы.
Как носить трендовый кроп-костюм и сколько стоит такой образ, РБК-Украина (проект Styler) показывает на примере блогера Даши Квитковой.
Как Даша Квиткова носит женский кроп-костюм
Инфлюенсер часто делится с подписчиками в Instagram фото, на которых демонстрирует разнообразные образы. Ранее Даша показала, как носить спортивные штаны, а теперь поразила публику модным весенним луком в голубом костюме, который сочетает кроп-жакет и юбку из шерсти. Дополнили наряд гольфы в тон и черные лоферы.
Модный образ на весну от Квитковой (фото: instagram.com/kvittkova)
Чтобы усилить стильный "лук", блогерша добавила к образу черный клатч и очки.
Костюм с юбкой является универсальным, поэтому может подойти для различных мероприятий. Он точно станет прекрасным дополнение гардероба на случай повседневных прогулок, работы в офисе, романтических свиданий, посещений выставок, кафе и ресторанов.
Сколько стоит костюм Даши Квитковой
Блогерша выбрала для выхода кэжуал костюм с юбкой от модного бренда The Coat. Он стоит 26 тысяч 650 грн.
Костюм бренда The Coat (коллаж: РБК-Украина)
Чем особенны женские костюмы с юбкой
Благодаря своей универсальности, элегантности и комфорту их легко адаптировать к разным стилям и событиям. Кроп-костюмы возвращают к стилю 90-х и начала 2000-х, когда были на пике популярности. Переплетаются со стилем Old Money, для которого характерны элегантность, сдержанность и качественные материалы.
Костюм с юбкой может стать не только готовым образом, но и вспомогательным средством для создания нескольких нарядов. Его элементы можно комбинировать с другими вещами. Пиджак сочетается с джинсами, а юбка с топами, блузами и свитерами. Так у вас будет множество стильных образов для разных ситуаций.
Вас также может заинтересовать:
- Жена Усика показала самую модную куртку на весну 2025 года
- Кристина Решетник продемонстрировала, как носить юбку мини и высокие сапоги
- Какой предмет гардероба делает образ безупречным.