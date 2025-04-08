Джинсовый костюм и трендовые сапоги: сколько стоит "лук" Каменских, который сможет повторить каждая

Total denim look - это стильный и смелый образ, который полностью состоит из денима. В этом случае вся одежда - от верха до низа - выполнена из джинсовой ткани, что создает эффект монолука.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Насти Каменских в Instagram рассказывает, сколько стоит модный джинсовый костюм певицы и с чем она его носит.

Какой образ выбрала Настя Каменских

Певица следит за модными трендами и часто публикует в своем блоге стильные образы как со съемок, так и на каждый день. Для новой фотосессии она выбрала "лук", который состоял из корсета бандо, юбки со шлейфом и пиджака оверсайз с поясом.



Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменских выбрала образ от украинского бренда Shev Studios.



Юбка (фото: shevstudios.com)

"Это бренд для тех, кто ценит уникальность и качество, стремится выразить себя через стиль и открыть новые возможности денима. Мы создаем кежуал-одежду с акцентными деталями, переосмысливая джинс через технику апсайклинга", - сказано на сайте бренда.



Корсет (фото: shevstudios.com)

Отметим, что апсайклинг - это вторичное использование вещей и наполнение их новым смыслом. Например, создание новой рубашки из нескольких старых.



Пиджак (фото: shevstudios.com)

Каменских выбрала джинсовую юбку мини со шлейфом (1990 грн), корсет на подкладке с металлическими косточками (3490 грн) и пиджак в стиле оверсайз с накладными карманами и поясом (4490 грн). Таким образом костюм, как у Каменских, можно купить за 10 тысяч гривен.

Чем дополнить total denim look

Певица решила дополнить стильный образ высокими сапогами на небольшом каблуке и с узкими носками в стиле Zara. Такие каблуки еще называют kitten heels или каблук-"рюмочка" или "каблук Людовика XIV".

Похожую обувь можно купить в Zara - цены стартуют от 2-2,5 тысяч гривен.



Трендовые сапоги на небольшом каблуках-"рюмочке" (коллаж: РБК-Украина)

Почему total denim в тренде

Универсальность и удобство

Деним - это ткань, которая идеально подходит для любого сезона, легко комбинируется с другими материалами и позволяет создавать различные образы. Джинсы, куртки, рубашки, комбинезоны из денима - все эти элементы удобно носить в повседневной жизни, при этом они всегда выглядят стильно. Total denim look позволяет собрать комфортный и функциональный наряд, который при этом будет модным и актуальным.



Настя Каменских показала стильный образ (фото: instagram.com/kamenskux)

Стиль ретро

Популярность стиля total denim во многом обусловлена возвращением моды на 1990-е и начало 2000-х годов. Вспомните культовые образы Брэд Питта, Джастина Тімберлейка и Бритни Спирс в дениме, когда такие аутфиты стали знаковыми. Модные тренды часто возвращаются, и total denim look стал неотъемлемой частью этого феномена.

Total denim look стал трендом в конце 2024 года и продолжает быть на пике популярности. Стилизовать можно рубашки и куртки с джинсами и юбками, но нужно стараться выбирать деним в одной цветовой гамме, чтобы добиться привлекательного эффекта.

Экологичность

Сегодня все больше людей начинают следить за экологическими аспектами моды, и один из способов снизить количество отходов - это переработка и повторное использование вещей. Деним - это прочная ткань, которая служит долго, а обновление старых джинсовых вещей, их перешивание или переделка в новые модели (как, например, образ Насти Каменских), становится частью философии устойчивой моды.



Каменских задает тренды (фото: instagram.com/kamenskux)