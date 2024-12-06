Какие рубашки будут модными в 2025 году: стилист назвала актуальные модели (фото)

Рубашка - незаменимая вещь в гардеробе каждой модницы. Ее можно носить и летом, и зимой, правильно подобрав под нее другие вещи, обувь и аксессуары.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост стилиста Елены Шевченко в Instagram рассказывает, какие рубашки будут актуальны в 2025 году и с чем их сочетать.

Джинсовые рубашки

Джинсовая рубашка - это стильный и универсальный элемент гардероба, который подходит для различных образов.

Рубашки из денима можно носить, заправив в штаны, как дополнительный слой с гольфами-водолазками или футболками, завязав на поясе. Стилист советует обратить внимание на объемные, свободные и удлиненные модели.

Джинсовые рубашки (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Рубашки пастельных оттенков

"В этом году нежные, мягкие цвета для холодного сезона на пике популярности. Но помните, что такие нежные оттенки подходят барышням с довольно светлой и мягкой колористикой", - отметила Шевченко.

Такую рубашку можно носить с открытым воротом или с расстегнутыми пуговицами, чтобы создать более расслабленный образ.

Пастельные оттенки (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Рубашки апсайклинг

Апсайклинг - это вторичное использование вещей и наполнение их новым смыслом. Например, создание новой рубашки из нескольких старых.

"В идеале - смесь нескольких материалов, один из которых джинс. Тогда вы точно попадаете в цель", - отметила стилист.

Модные рубашки (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Рубашки нестандартных фасонов

На 2025 год также следует присмотреть рубашку оригинального кроя. Это могут быть объемные рукава, асимметрия, смещенный воротник.

"Это очень эстетично и будет с вами на годы, пока не надоест", - подчеркнула Елена Шевченко.

Необычные фасоны рубашек (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Рубашки в стиле бохо

Рубашка бохо - королева всех трендов. Свободная, расслабленная, с объемными рукавами.

"Осторожно: барышням с объемными плечами и грудью может добавить. В целом такие рубашки лучше подходят грушам, прямоугольникам и фигурам, в которых объемы сосредоточены внизу", - отметила стилист.

Также в тренде продолжают оставаться клетчатые рубашки и различные приталенные варианты с асимметрией.

Стильные рубашки 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Общие советы

Рубашка должна быть по размеру: слишком большая или слишком тесная будет выглядеть неопрятно.

При необходимости, рубашку можно заправить или носить навыпуск в зависимости от стиля и ситуации.

Обратите внимание на ткань и уход за рубашкой, чтобы она долго сохраняла свой внешний вид.

Модные рубашки (фото: instagram.com/purpur.stylist)