Мобилизация в Украине: при каких условиях 17-летних юношей не выпустят за границу

Могут ли 17-летних юношей не выпустить за границу

"Такие вопросы действительно часто возникают, потому что некоторые пограничники не выпускают 17-летних ребят за границу. Если взять нормы закона, то такие юноши имеют полное право пересекать границу во время войны. Но в Украине ввели новую постановку - уменьшили возраст, когда нужно вставать на военный учет. Теперь ребята должны становиться на него с 16 лет. И соответственно, не только встать на учет, но и получить приписное", - объясняют юристы.

При этом добавляют, что пограничники, пользуясь этим постановлением, могут не выпустить за границу 17-летнего юношу, которые не стоит на учете.

"Но если парню исполнилось 17 лет, и он стоит на учете, то он имеет право уехать", - отмечают эксперты.

Новый порядок военного учета призывников

Напомним, что в канун Нового года Кабмин принял новый порядок военного учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Правительство предусмотрело военный учет женщин-медиков, создание Единого госреестра военнообязанных и обязало становиться на учет ребят с 16 лет.

В военкомат нужно идти не в момент, когда исполнилось 16 лет, а в тот год, когда должно исполниться 17 лет. То есть, если юноша достиг 16-летнего возраста в 2022 году, то в 2023 он должен стать на военный учет.

Отметим, что мобилизовать или призвать срочную службу могут только с 18 лет. Эти изменения нужны ТЦКСП, чтобы они могли прогнозировать количество потенциальных призывников и мобилизованных.