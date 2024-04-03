Мобилизация в Украине. Нужно ли проходить ВВК тем, у кого "белый билет"

Мобилизация в Украине продолжается. Поэтому военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет должны уточнить в ТЦК СП свои данные.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler), ссылаясь на Приказ № 402 о Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины.

Что нужно знать о "белом билете"

Стоит отметить, что "белый" билет возник еще в Советском Союзе, когда у военного билета был красный цвет, а "белой книжечкой" обозначали непригодных к военной службе.

Пока такого "билета" формально не существует в украинской армии, но существует перечень болезней, которые дают гражданину возможность быть исключенным из военного учета.

Согласно Приказу № 402 о Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины, состояние здоровья гражданина делится на 4 категории:

Не годится в военное и мирное время, исключен из военного учета.

Не годится для военной службы в мирное время, не годится или ограниченно годен в военное время.

Ограниченно годен в мирное время, годен или ограниченно годен в военное время.

Пригоден в мирное и военное время.

Согласно этим правилам, мужчина, получивший военный билет с отметкой "не годный в мирное и военное время", не будет включаться в военный учет.

Военнообязанный мужчина может получить заключение ВЛК "не пригодный к несению военной службы", но с пересмотром "диагноза" через определенный период.

Этот вывод дается на основании утвержденной "росписи" болезней. Медицинские работники ВЛК могут считать, что для лечения болезни, препятствующей получению статуса "пригодный", требуется время обычно от полугода до года. После этого периода мужчина снова должен пройти ВЛК - либо подтвердить свою непригодность к службе, сменить статус на "непригодный", либо получить статус "пригодный" и быть мобилизованным.