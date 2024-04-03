Мобілізація в Україні. Чи треба проходити ВЛК тим, хто має "білий квиток"

Мобілізація в Україні триває. Через це військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років повинні уточнити в ТЦК СП свої дані.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) посилаючись на Наказ № 402 про Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних силах України.

Що треба знати про "білий квиток"

Варто відзначити, що "білий" квиток виник ще в Радянському Союзі, коли військовий квиток мав червоний колір, а "білою книжечкою" позначали непридатних до військової служби.

Наразі такого "квитка" формально не існує в українській армії, але існує перелік хвороб, які дають громадянину можливість бути виключеним з військового обліку.

Згідно з Наказом № 402 про Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних силах України, стан здоров'я громадянина поділяється на 4 категорії:

Не придатний у воєнний і мирний час, виключений з військового обліку.

Не придатний до військової служби в мирний час, не придатний або обмежено придатний у воєнний час.

Обмежено придатний у мирний час, придатний або обмежено придатний у воєнний час.

Придатний у мирний і воєнний час.

Згідно з цими правилами, чоловіка, який отримав військовий квиток з позначкою "не придатний у мирний і воєнний час", не будуть включати до військового обліку.

Військовозобов'язаний чоловік може отримати висновок ВЛК "не придатний до несення військової служби", але з переглядом "діагнозу" через певний період.

Цей висновок дається на підставі затвердженого "розпису" хвороб. Медичні працівники ВЛК можуть вважати, що для лікування хвороби, що перешкоджає отриманню статусу "придатний", потрібен час, зазвичай від півроку до року. Після цього періоду чоловік знову повинен пройти ВЛК - або підтвердити свою непридатність до служби, змінити статус на "не придатний", або отримати статус "придатний" та бути мобілізованим.