Кого могут оставить без отсрочки: депутат назвал категории украинцев

Кто именно, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на заявление народного депутата от партии Голос и воина ВСУ Романа Лозинского в эфире Radio NV.

Кто может потерять отсрочку

По словам нардепа и воина, очень многие категории потеряли отсрочки.

"В частности, это часть государственных служащих разных рангов, разных структур. Представители сферы правоохранительных органов, таких как ДБР. Эти решения сейчас приняты. Это потенциально несколько сотен тысяч человек, по расчетам, которые звучали на заседаниях Комитета. Каким будет финальное решение Комитета, я сейчас не готов сказать. Сейчас эти блоки будут суммировать и возможны еще некоторые изменения", - сказал он.

Лозинский также сообщил, что, вероятнее всего, минимальный порог для мобилизации будет составлять 25 лет. Он добавил, что привязать бронирование от мобилизации к уровню зарплаты и уплаченным налогам не было поддержано профильным комитетом Рады.

"Было такое предложение, по моему мнению, абсолютно абсурдно, которое сеет еще больше неравенства в нашей стране. Потому что не села и сельские территории должны воевать, а все украинцы, и те, кто в городах имеют более высокие зарплаты", - отметил нардеп.

По его словам, это не повлияет существенно на экономику.

"Поэтому такое решение комитет не поддержал - определенный предел, с которого у тебя наступает бронь от мобилизации за счет твоей заработной платы. Это решение было отклонено и я считаю, это правильно", - подытожил он.