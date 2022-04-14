Хто може покинути Україну під час воєнного стану: що потрібно знати, щоб уникнути проблем на кордоні
В Україні оголошена загальна мобілізація і введено воєнний стан через масштабне вторгнення Росії на територію нашої країни. За законом під час воєнного стану країну заборонено залишати військовозобов'язаним, а також чоловікам у віці від 18 до 60 років. Однак є винятки.
Хто може виїхати за межі України та що потрібно знати чоловікам, щоб уникнути проблем при перетині кордону – читайте нижче.
Категорії, які мають право виїхати за кордон
- за наявності висновку про непридатність військової служби
- за наявності відстрочки від призову або повідомлення про спеціальний військовий облік
- якщо самостійно виховують дітей віком до 18 років
- якщо на утриманні перебувають троє і більше дітей віком до 18 років
- якщо є усиновлювачем, опікуном, прийомним батьком, батьки-вихователі
- якщо на утриманні перебуває дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування до 18 років
- якщо на утриманні є дитина з інвалідністю
- якщо під опікою знаходиться дитина з різними вадами здоров'я, але не встановлена інвалідність (з важкими перинатальними ураженнями нервової системи, важкими вродженими вадами розвитку, рідкісними орфанними захворюваннями, онкологічними або онкогематологічними захворюваннями, дитячим паралічем, діабет 1 типу, гострими та хронічними захворюваннями нирок, важкими травмами, що потребує трансплантації органів, потребує паліативної допомоги)
- якщо є інвалідність I або II групи
- якщо забезпечує постійний догляд за людьми, які потребують його (за хворою дружиною, дитиною, своїми батьками або батьками дружини - потребують догляду за висновком лікарської комісії)
- якщо близькі родичі загинули або пропали безвісти під час антитерористичної операції
- якщо є дві дитини до 18 років і вагітна дружина (термін не менше 35 тижнів)
- якщо у дружини є інвалідність I або II групи
- якщо інвалідність є в одного з батьків або батьків дружини
- працівники закладів, що здійснюють постійний догляд (будинків-інтернатів для літніх людей та осіб з інвалідністю, стаціонарних відділень територіальних центрів соціального обслуговування, центрів надання послуг).
Які документи необхідно пред'явити при перетині кордону
Багатодітні сім'ї
- Свідоцтво про народження дітей (трьох і більше)
- Свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір'ю дітей (трьох і більше)
- Рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком
- Рішення суду про розірвання шлюбу та рішення органу опіки та піклування про визначення місця проживання дітей з батьком
- Нотаріально посвідчений договір між батьками, яким визначено місце проживання дітей з батьком
- Посвідчення батьків багатодітної сім'ї
Батькам-одинакам
- Свідоцтво про народження дитини
- Свідоцтво про смерть матері дитини
- Рішення суду про позбавлення матері батьківських прав
- Рішення суду про відібрання дитини у матері без позбавлення батьківських прав
- Рішення суду про визнання матері безвісно відсутньою
- Рішення суду про оголошення матері померлої
- Рішення суду про визначення місця проживання з батьком
- Рішення органу опіки та піклування про визначення місця проживання дитини з батьком
Для усиновлених дітей
- Свідоцтво про народження дитини
- Рішення суду про усиновлення
Для дітей з інвалідністю
- Свідоцтво про народження дитини
- Довідка огляду медико - соціально експертною комісією за формою 157-1 / о
- Посвідчення, що підтверджує відповідний статус
- Пенсійне посвідчення
- Посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до українського законодавства
- Довідка про отримання пільг особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію або соціальну допомогу.
Повний список документів і їх формат можна подивитися за цим посиланням.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що чоловіків, які виїхали з України під час воєнного стану, перевірятимуть на зворотному шляху.
А також ми розповідали про те, що Кабмін змінив порядок виїзду за кордон для деяких категорій українців.