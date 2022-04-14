Хто може покинути Україну під час воєнного стану: що потрібно знати, щоб уникнути проблем на кордоні

В Україні оголошена загальна мобілізація і введено воєнний стан через масштабне вторгнення Росії на територію нашої країни. За законом під час воєнного стану країну заборонено залишати військовозобов'язаним, а також чоловікам у віці від 18 до 60 років. Однак є винятки.

Хто може виїхати за межі України та що потрібно знати чоловікам, щоб уникнути проблем при перетині кордону – читайте нижче.

Повний список документів і їх формат можна подивитися за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що чоловіків, які виїхали з України під час воєнного стану, перевірятимуть на зворотному шляху.

А також ми розповідали про те, що Кабмін змінив порядок виїзду за кордон для деяких категорій українців.