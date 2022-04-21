Мобілізація в Україні: що потрібно знати рідним захисників нашої країни

Якщо ваша близька людина встала до лав захисників України - благословіть її та запам'ятайте ключові правила.

Важлива інформація

Дізнайтеся, в яку військову частину потрапив боєць і в який підрозділ

Прізвище безпосереднього командира і його номер телефону

Два-три номери телефонів побратимів вашої близької людини

Місцезнаходження вашої близької людини. Для цього можна встановити найбезпечніший месенджер Signal - там можна безпечно спілкуватися.

Що має бути у захисника з собою

Боєць повинен мати жетон з вибитим на ньому прізвищем

Одяг військового повинна бути підписана даними на внутрішній стороні

Порадьте вашому чоловікові (синові, брату) вивчити напам'ять номер телефону когось із рідних. Якщо раптом він опиниться в госпіталі без телефону, то зможе повідомити рідним про себе з будь-якого телефону, який виявиться в доступі.

Важливо триматися на війні поруч з досвідченими бійцями або просто навченими життям людьми – вони допоможуть знайти оптимальний вихід зі складної ситуації.

Бійцеві потрібно запастися необхідними речами: аптечка, засоби гігієни, шматочок щось калорійного на перекус (коли немає можливості поїсти), трохи води та не втрачати надії, а також здорового глузду в будь-якій ситуації.

Правило виживання

На війні та навіть в полоні виживає не найрозумніший або найсильніший, а той, хто може пристосуватися до ситуації швидко і правильно оцінює нові обставини.

Найкращі шанси у тих, хто володіє швидкою реакцією і здатний приймати нестандартні рішення.

Головне правило для близьких

Не панікуйте! Не обривайте телефони, якщо з бійцем якийсь час немає зв'язку. Усе буде гаразд.