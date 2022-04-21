Мобилизация в Украине: что нужно знать родным защитников нашей страны

Если ваш близкий человек встал в ряды защитников Украины – благословите его и запомните ключевые правила.

Важная информация

Узнайте, в какую военную часть попал боец и в какое подразделение

Фамилию непосредственного командира и его номер телефона

Два-три номера телефонов побратимов вашего близкого человека

Местонахождение вашего близкого человека. Для этого можно установить самый безопасный мессенджер Signal – там можно безопасно общаться.

Что должно быть у защитника с собой

Боец должен иметь жетон с выбитой на нем фамилией

Одежда военного должна быть подписана данными на внутренней стороне

Посоветуйте вашему мужу (сыну, брату) выучить наизусть номер телефона кого-то из родных. Если вдруг он окажется в госпитале без телефона, то сможет сообщить родным о себе с любого телефона, который окажется в доступе.

Важно держаться на войне рядом с опытными бойцами или просто умудренными жизнью людьми – они помогут найти оптимальный выход из сложной ситуации.

Бойцу нужно запастись необходимыми вещами: аптечка, средства гигиены, кусочек что-то калорийного на перекус (когда нет возможности поесть), немного воды и не терять надежды, а также здравого смысла в любой ситуации.

Правило выживания

На войне и даже в плену выживает не самый умный или самый сильный, а тот, кто может приспособиться к ситуации быстро и правильно оценивает новые обстоятельства.

Самые лучшие шансы у тех, кто обладает быстрой реакцией и способен принимать нестандартные решения.

Главное правило для близких

Не паникуйте! Не обрывайте телефоны, если с бойцом какое-то время нет связи. Все будет хорошо.