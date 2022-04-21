Мобілізація в Україні: що потрібно знати рідним захисників нашої країни

Мобілізація в Україні триває і кількість бажаючих захищати країну зі зброєю в руках збільшується. У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розробили невеликий список правил для українців, чиї близькі люди пішли захищати Україну.

Що потрібно знати та пам'ятати жителям України, чиї рідні вирушили на фронт або були мобілізовані – читайте нижче.

Якщо ваша близька людина встала до лав захисників України - благословіть її та запам'ятайте ключові правила.

Важлива інформація

Дізнайтеся, в яку військову частину потрапив боєць і в який підрозділ

Прізвище безпосереднього командира і його номер телефону

Два-три номери телефонів побратимів вашої близької людини

Місцезнаходження вашої близької людини. Для цього можна встановити найбезпечніший месенджер Signal - там можна безпечно спілкуватися.

Що має бути у захисника з собою

Боєць повинен мати жетон з вибитим на ньому прізвищем

Одяг військового повинна бути підписана даними на внутрішній стороні

Порадьте вашому чоловікові (синові, брату) вивчити напам'ять номер телефону когось із рідних. Якщо раптом він опиниться в госпіталі без телефону, то зможе повідомити рідним про себе з будь-якого телефону, який виявиться в доступі.

Важливо триматися на війні поруч з досвідченими бійцями або просто навченими життям людьми – вони допоможуть знайти оптимальний вихід зі складної ситуації.

Бійцеві потрібно запастися необхідними речами: аптечка, засоби гігієни, шматочок щось калорійного на перекус (коли немає можливості поїсти), трохи води та не втрачати надії, а також здорового глузду в будь-якій ситуації.

Правило виживання

На війні та навіть в полоні виживає не найрозумніший або найсильніший, а той, хто може пристосуватися до ситуації швидко і правильно оцінює нові обставини.

Найкращі шанси у тих, хто володіє швидкою реакцією і здатний приймати нестандартні рішення.

Головне правило для близьких

Не панікуйте! Не обривайте телефони, якщо з бійцем якийсь час немає зв'язку. Усе буде гаразд.