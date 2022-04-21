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Мобилизация в Украине: что нужно знать родным защитников нашей страны

Новина українською →
Четверг 21 апреля 2022 16:37
Мобилизация в Украине: что нужно знать родным защитников нашей страны Фото: Что должны знать родные мобилизованых граждан (УНИАН)
Автор: Анна Шиканова

Мобилизация в Украине продолжается и количество желающих защищать страну с оружием в руках увеличивается. В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий разработали небольшой список правил для украинцев, чьи близкие люди пошли защищать Украину.

Что нужно знать и помнить жителям Украины, чьи родные отправились на фронт или были мобилизованы – читайте ниже.

Если ваш близкий человек встал в ряды защитников Украины – благословите его и запомните ключевые правила.

Важная информация

  • Узнайте, в какую военную часть попал боец и в какое подразделение
  • Фамилию непосредственного командира и его номер телефона
  • Два-три номера телефонов побратимов вашего близкого человека
  • Местонахождение вашего близкого человека. Для этого можно установить самый безопасный мессенджер Signal – там можно безопасно общаться.

Что должно быть у защитника с собой

Боец должен иметь жетон с выбитой на нем фамилией

Одежда военного должна быть подписана данными на внутренней стороне

Посоветуйте вашему мужу (сыну, брату) выучить наизусть номер телефона кого-то из родных. Если вдруг он окажется в госпитале без телефона, то сможет сообщить родным о себе с любого телефона, который окажется в доступе.

Важно держаться на войне рядом с опытными бойцами или просто умудренными жизнью людьми – они помогут найти оптимальный выход из сложной ситуации.

Бойцу нужно запастись необходимыми вещами: аптечка, средства гигиены, кусочек что-то калорийного на перекус (когда нет возможности поесть), немного воды и не терять надежды, а также здравого смысла в любой ситуации.

Правило выживания

На войне и даже в плену выживает не самый умный или самый сильный, а тот, кто может приспособиться к ситуации быстро и правильно оценивает новые обстоятельства.

Самые лучшие шансы у тех, кто обладает быстрой реакцией и способен принимать нестандартные решения.

Главное правило для близких

Не паникуйте! Не обрывайте телефоны, если с бойцом какое-то время нет связи. Все будет хорошо.

Мобилизация в Украине: что нужно знать родным защитников нашей страны

Напомним, ранее мы писали о том, как сейчас проходит мобилизация в Украине и кого призывают.

А также рассказывали о том, как побороть страх после получения повестки о мобилизации.

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