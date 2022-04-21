Мобилизация в Украине: что нужно знать родным защитников нашей страны
Мобилизация в Украине продолжается и количество желающих защищать страну с оружием в руках увеличивается. В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий разработали небольшой список правил для украинцев, чьи близкие люди пошли защищать Украину.
Что нужно знать и помнить жителям Украины, чьи родные отправились на фронт или были мобилизованы – читайте ниже.
Если ваш близкий человек встал в ряды защитников Украины – благословите его и запомните ключевые правила.
Важная информация
- Узнайте, в какую военную часть попал боец и в какое подразделение
- Фамилию непосредственного командира и его номер телефона
- Два-три номера телефонов побратимов вашего близкого человека
- Местонахождение вашего близкого человека. Для этого можно установить самый безопасный мессенджер Signal – там можно безопасно общаться.
Что должно быть у защитника с собой
Боец должен иметь жетон с выбитой на нем фамилией
Одежда военного должна быть подписана данными на внутренней стороне
Посоветуйте вашему мужу (сыну, брату) выучить наизусть номер телефона кого-то из родных. Если вдруг он окажется в госпитале без телефона, то сможет сообщить родным о себе с любого телефона, который окажется в доступе.
Важно держаться на войне рядом с опытными бойцами или просто умудренными жизнью людьми – они помогут найти оптимальный выход из сложной ситуации.
Бойцу нужно запастись необходимыми вещами: аптечка, средства гигиены, кусочек что-то калорийного на перекус (когда нет возможности поесть), немного воды и не терять надежды, а также здравого смысла в любой ситуации.
Правило выживания
На войне и даже в плену выживает не самый умный или самый сильный, а тот, кто может приспособиться к ситуации быстро и правильно оценивает новые обстоятельства.
Самые лучшие шансы у тех, кто обладает быстрой реакцией и способен принимать нестандартные решения.
Главное правило для близких
Не паникуйте! Не обрывайте телефоны, если с бойцом какое-то время нет связи. Все будет хорошо.
Напомним, ранее мы писали о том, как сейчас проходит мобилизация в Украине и кого призывают.
А также рассказывали о том, как побороть страх после получения повестки о мобилизации.