В Україні скасують призов в армію: все що відомо

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про зміцнення обороноздатності України, який, зокрема, передбачає скасування військового призову в армію з 2024 року. Для цього він доручив Кабміну розробити відповідні законопроекти.

Що відомо про скасування призову з 2024 року, в матеріалі РБК-Україна .

1 лютого на сайті Офісу президента опублікували указ президента, який постановляє уряду забезпечити підготовку та внести на розгляд парламентом законопроект щодо "запровадження моделі інтенсивної системи військової підготовки як можливої альтернативної форми проходження строкової служби та припинення призову громадян України на строкову військову службу з 1 січня 2024 року".

Тобто влада має плани скасувати військовий призов.

Що буде замість призову

Як пояснив міністр оборони України Олексій Резніков, в країні планують повністю замінити військовий призов на короткотривалу інтенсивну підготовку.

Міністерство підготувало бачення моделі, на першому етапі якої призов зберігається, проте в якості альтернативи вводиться короткострокова (3-4 місяці) інтенсивна військова підготовка. Пройшовши таку підготовку, молоді люди не потраплятимуть під призов.

Причини скасування військового призову

Ідея указу Зеленського, як зазначив голова МОУ, полягає в тому, що протягом 4 років в спокійному плановому режимі перейти до формування професійної армії.

"Це дасть нам можливість відмовитися від строкового призову, від короткострокових контрактів і зробити службу в ЗСУ привабливою, цікавою професією", - вважає Резніков.

Збройні сили України

У Міністерстві оборони України розповіли, що ЗСУ складаються з трьох категорій:

Найменша - це призов. Люди, які за старою традицією можуть бути запрошені до центрів комплектації і півтора роки нести службу. Їх сьогодні 10% від чисельності ЗСУ (261 тисяча). Контрактники - хлопці та дівчата, які укладають контракт від 8 місяців до 3 років. Ті, хто несуть службу більше 10 років.

Що ще в указі Зеленського про обороноздатність України