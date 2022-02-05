ru ua
Сб, 05 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україні скасують призов в армію: все що відомо

Новость на русском →
Київ, Субота 05 лютого 2022 08:00
В Україні скасують призов в армію: все що відомо Фото: в Україні скасують призов в армію (zoda.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про зміцнення обороноздатності України, який, зокрема, передбачає скасування військового призову в армію з 2024 року. Для цього він доручив Кабміну розробити відповідні законопроекти.

Що відомо про скасування призову з 2024 року, в матеріалі РБК-Україна.

1 лютого на сайті Офісу президента опублікували указ президента, який постановляє уряду забезпечити підготовку та внести на розгляд парламентом законопроект щодо "запровадження моделі інтенсивної системи військової підготовки як можливої альтернативної форми проходження строкової служби та припинення призову громадян України на строкову військову службу з 1 січня 2024 року".

Тобто влада має плани скасувати військовий призов.

Що буде замість призову

Як пояснив міністр оборони України Олексій Резніков, в країні планують повністю замінити військовий призов на короткотривалу інтенсивну підготовку.

Міністерство підготувало бачення моделі, на першому етапі якої призов зберігається, проте в якості альтернативи вводиться короткострокова (3-4 місяці) інтенсивна військова підготовка. Пройшовши таку підготовку, молоді люди не потраплятимуть під призов.

Причини скасування військового призову

Ідея указу Зеленського, як зазначив голова МОУ, полягає в тому, що протягом 4 років в спокійному плановому режимі перейти до формування професійної армії.

"Це дасть нам можливість відмовитися від строкового призову, від короткострокових контрактів і зробити службу в ЗСУ привабливою, цікавою професією", - вважає Резніков.

Збройні сили України

У Міністерстві оборони України розповіли, що ЗСУ складаються з трьох категорій:

  1. Найменша - це призов. Люди, які за старою традицією можуть бути запрошені до центрів комплектації і півтора роки нести службу. Їх сьогодні 10% від чисельності ЗСУ (261 тисяча).
  2. Контрактники - хлопці та дівчата, які укладають контракт від 8 місяців до 3 років.
  3. Ті, хто несуть службу більше 10 років.

Що ще в указі Зеленського про обороноздатність України

  • збільшення грошового забезпечення військових на рівні не нижче трьох мінімальних заробітних плат;
  • розробка концепцій житлового забезпечення військовослужбовців, ветеранів та членів їх сімей;
  • чисельність збройних сил України збільшиться на 100 тис осіб за наступні 3 роки;
  • термін служби контрактників буде збільшено;
  • буде створено ще 20 бригад;
  • передбачено перехід до професійної армії.
Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони України Призов до армії
NEWS
У Дніпрі пограбували відділення ПриватБанку
У Дніпрі пограбували відділення ПриватБанку
DAILY
Незайві гроші. Навіщо Україні мільярди доларів від ЄС, Британії та США
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Незайві гроші. Навіщо Україні мільярди доларів від ЄС, Британії та США