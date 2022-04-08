Мобілізація в Україні: кого призиватимуть у третю хвилю

Хвилі мобілізації

В Україні у зв'язку з введенням воєнного стану через агресію Росії, проводиться загальна мобілізація. За законом проводять чотири хвилі мобілізації протягом 90 днів з можливістю продовження.

Перша - це колишні військовослужбовці до 40 років, які мають бойовий досвід і відслужили за контрактом або в одній з хвиль мобілізації.

Друга - військовослужбовці, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом.

Третина - мобілізаційний резерв. Це військовозобов'язані громадяни, які закінчили військові кафедри вузів як офіцери запасу і яких не закликали під час попередніх мобілізаційних кампаній.

Чверть - громадський резерв. Це громадяни, у яких немає вікових і фізичних обмежень щодо призову на військову службу. Їх можуть залучити для комплектування Збройних Сил та інших військових формувань виключно в особливий період.

Коли почалася Третя хвиля мобілізації

Варто зазначити, що інформація про третю хвилю мобілізації з'явилася 6 квітня в Telegram-каналі мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа.

"Нагадую, почалася 3 хвиля мобілізації. Звертаюся до військовозобов'язаних чоловіків, зокрема, які приїжджають до нас з інших областей - ви повинні стати на облік", - написав голова Івано-Франківська.

Варто відзначити, що в Міноборони поки офіційно не заявляли про старт третьої хвилі мобілізації. Друга хвиля мобілізації почалася ще 15 березня.

Однак у перші дві хвилі мобілізації призвали громадян України, у яких є бойовий досвід, служба за контрактом, військовослужбовці, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом.

Навчання - обов'язково

Всіх військовозобов'язаних в обов'язковому порядку відправляють спочатку на навчання в навчальні центри ЗСУ. Там вони проходять військовий вишкіл за скороченими термінами (від 7 до 20 діб – для рядового і сержантського складу, в залежності від складності спеціальності).

І тільки після проходження навчання, мобілізовані відправлятимуться у військові частини.