Мобилизация в Украине: кого призовут в третью волну

Волны мобилизации

В Украине в связи с введением военного положения из-за агрессии России, проводится всеобщая мобилизация. По закону проводят четыре волны мобилизации в течение 90 дней с возможностью продления.

Первая - это бывшие военнослужащие до 40 лет, имеющие боевой опыт и отслужившие по контракту или в одной из волн мобилизации.

Вторая - военнослужащие, которые проходили срочную службу до 2014 года или служили по контракту.

Третья - мобилизационный резерв. Это военнообязанные граждане, окончившие военные кафедры ВУЗов как офицеры запаса и которых не призывали во время предыдущих мобилизационных кампаний.

Четвертая - общественный резерв. Это граждане, у которых нет возрастных и физических ограничений по призыву на военную службу. Их могут привлечь для комплектования Вооруженных Сил и других военных формирований исключительно в особый период.

Когда началась третья волна мобилизации

Стоит отметить, что информация о третьей волне мобилизации появилась 6 апреля в Telegram-канале мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива.

"Напоминаю, началась 3 волна мобилизации. Обращаюсь к военнообязанным мужчинам, в частности, приезжающим к нам из других областей – вы должны встать на учет", - написал глава Ивано-Франковска.

Стоит отметить, что в Минобороны пока официально не заявляли о старте третьей волны мобилизации. Вторая волна мобилизации началась еще 15 марта.

Однако в первые две волны мобилизации призывали граждан Украины, у которых есть боевой опыт, служба по контракту, военнослужащие, которые проходили срочную службу до 2014 года или служили по контракту.

Обучение - обязательно

Всех военнообязанных в обязательном порядке отправляют сначала на обучение в учебные центры ВСУ. Там они проходят воинскую подготовку по сокращенным срокам (от 7 до 20 суток –для рядового и сержантского состава, в зависимости от сложности специальности).

И только после прохождения обучения, мобилизованные будут отправляться в воинские части.