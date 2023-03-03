Вручать повестки украинцам будут по-новому: что изменится

Вручение повесток в Украине будет проходить на камеру. Таким образом, военным и правоохранителям будет легче зафиксировать правонарушения, а также наказывать за уклонение от мобилизации.

Об этом рассказал адвокат Роман Симутин на своем YouTube-канале.

Как будет работать нововведение

По словам адвоката, новость об изменениях в процессе вручения повестки на камеру не все восприняли серьезно, но на самом деле зря.

"Новость об использовании бодикамер во время вручения повесток многие люди не восприняли серьезно. Мол, отсутствует нормативная база, неправомерное применение, не будет доказательством. Это роковая ошибка!" - отметил Симутин.

Он также добавил, что таким образом наказывать за отказ прибыть в военкомат теперь будет проще.

Для основательного объяснения эксперт приводит пример из реальной жизни.

"Во время совместного патрулирования с полицейскими представитель ТЦК вручает вам повестку. Вы ее получили, или отказались от получения, и в определенное время не прибыли в военкомат, считая, что не докажут и пройдет. Но вы забыли, что все зафиксировала бодикамера полицейского", - говорит специалист.

Он отмечает, что это видео станет "уликой" для доказательства вины уклоняющегося, ведь доказательством могут стать любые данные, подтверждающие наличие или отсутствие определенных фактов.

В ТЦК и СП (территориальный центр комплектования и социальной поддержки) видео окажется по запросу самих работников учреждения.

Какое наказание будет ждать уклоняющегося от мобилизации

"Представитель ТЦК составит протокол и прикрепит видео. Военком вынесет постановление о привлечении к административной ответственности за уклонение от военного учета со штрафом 3400 грн",- объясняет Симутин.

По его словам, после повторного вручения повестки и неприбытия в военкомат без уважительных причин, открывают уголовное преследование за уклонение от мобилизации, где одним из основных доказательств будет видео, снятое во время вручения.