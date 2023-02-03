Какое наказание грозит за уклонение от мобилизации - ответ эксперта

Лицу, которое подлежит призыву, но отказывается от исполнения воинского долга, согласно законодательству Украины, грозит административный штраф или, при определенных обстоятельствах, уголовная ответственность, т.е. тюремное заключение.

Об этом рассказал начальник Печерского территориального центра комплектования и социальной поддержки Киева полковник Сергей Калугин во время брифинга в Military Media Center.

Какое наказание грозит уклонение от мобилизации

"Наказание наступает в зависимости от совершенного правонарушения. В случае если потенциальный призывник отказывается ставить подпись о получении повестки, то требования к нему могут быть доказаны в присутствии свидетелей", - заявил чиновник.

Также Калугин пояснил, что к лицу, подлежащему призыву, но которое отказывается выполнять правила военного учета, может применяться ответственность согласно законодательству Украины.

Например, если это уклонение от повестки для сверки военно-учетных данных, применяется административная ответственность.

Если военнообязанный пришел сверку военно-учтенных данных, медицинскую комиссию для призыва и избежав отправления в ряды ВС Украины в воинскую часть, тогда есть все основания для уголовной ответственности.

Напоминаем, что административная ответственность - штрафы от 510 до 1700 грн, уголовная ответственность - это статья 336 Уголовного кодекса Украины "Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период" карается лишением свободы от 3 до 5 лет.

Сергей Калугин подчеркнул, что сейчас нет так называемых волн мобилизации: она продолжается с начала полномасштабного вторжения России, то есть с 24 февраля 2022 года.

Также он напомнил, что мобилизации подлежат все военнообязанные мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет, которые могут проходить военную службу по состоянию здоровья.

Розыском уклоняющихся от мобилизации должна заниматься Национальная полиция.