Вручати повістки українцям будуть по-новому: що зміниться

Вручення повісток в Україні буде відбуватися на камеру. Таким чином військовим і правоохоронцям буде легше зафіксувати правопорушення, а також карати за ухилення від мобілізації.

Про це розповів адвокат Роман Сімутін на своєму YouTube-каналі.

Як працюватиме нововведення

За словами адвоката, новину про зміни в процесі вручення повістки на камеру не всі сприйняли серйозно, але насправді дарма.

"Новину про використання бодікамер під час вручення повісток багато людей не сприйняли серйозно. Мовляв, відсутня нормативна база, неправомірне застосування, не буде доказом. Це фатальна помилка!" - зазначив Сімутін.

Він також додав, що таким чином карати за відмову прибути до військкомату тепер буде простіше.

Для ґрунтовного пояснення експерт наводить приклад із реального життя.

"Під час спільного патрулювання з поліцейськими представник ТЦК вручає вам повістку. Ви її отримали, або відмовилися від отримання, та у визначений час не прибули до військкомату, вважаючи, що не доведуть та минеться. Але ви забули, що все зафіксувала бодікамера поліцейського", - каже фахівець.

Він наголошує, що це відео стане доказом для доведення вини ухилянта, адже доказом можуть стати будь-які дані, які підтверджують наявність або відсутність певних фактів.

У ТЦК та СП (територіальний центр комплектування та соціальної підтримки) відео опиниться на запит самих працівників установи.

Яке покарання чекатиме на ухилянта від мобілізації

"Представник ТЦК складе протокол та долучить відео. Військком винесе постанову про притягнення до адміністративної відповідальності за ухилення від військового обліку зі штрафом 3400 грн",- пояснює Сімутін.

За його словами, після повторного вручення повістки й неприбуття до військкомату без поважних причин, відкривають кримінальне переслідування за ухилення від мобілізації, де одним з основних доказів буде відео, зняте під час вручення.