Мобилизация 2023: кто из военнообязанных имеет право проходить службу по месту проживания

В Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" есть отдельная статья о мобилизованных, которые имеют право проходить службу в ВСУ по месту своего проживания. Такие граждане могут быть мобилизованы только по личному желанию.
Кто имеет право проходить службу в ВСУ по месту проживания, указано в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Часть мобилизованных украинцев при прохождении службы в ВСУ имеют право это делать по своему месту проживания. Это касается граждан, которые имеют право на отсрочку и изъявили добровольное желание проходить службу. Для этого им нужно написать соответствующий рапорт.
Согласно 23 статье, проходить службу недалеко от дома могут:
Если речь идет об уходе за больным ребенком, женой или родителями, болезнь должна быть подтверждена соответствующими документами - выводом МСЕК или врачебно-консультативной комиссии, которая действует в рамках заведения охраны здоровья.
При оформлении ухода есть еще один важный нюанс - совместное проживание с лицом, за которым нужен уход. Оформить отсрочку сейчас можно только в том случае, если позаботиться о родственниках с инвалидностью больше некому.
Кстати, ранее мы писали о том, когда повестку могут вручить прямо на работе.
А еще рассказывали о том, как изменили порядок получения отсрочек при мобилизации.