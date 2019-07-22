Багато свіжих могил: фото масового поховання бойовиків на батьківщині Януковича

З'явилися фото масового поховання бойовиків на батьківщині Януковича (колаж РБК-Україна)

В Єнакієвому загиблих проросійських бойовиків просто закопують у землю

Фото масового поховання бойовиків так званої "ДНР" на малій батьківщині президента-втікача Віктора Януковича з'явилися в соціальних мережах. Знімки свіжих поховань членів незаконних збройних формувань в районі окупованого міста Єнакієве опублікував блогер "Дежурный по дЫнЫрЫ" в Twitter.

"У Єнакієвому на кладовищі багато свіжих могил. Є з прізвищами, а є просто з позивними загиблих опЛоЧлєнцев. А є просто "невідомі", - йдеться у підписі до фото.

Відомо, що ці знімки були зроблені на початку липня 2019 року.

Додамо, що на фотографіях показані не тільки ряди свіжих могил проросійських бойовиків, але також видно вириті ями для наступних поховань.

Фото масового поховання бойовиків (twitter.com/dezhurka_dYnYrY)

Користувачі мережі активно коментують знімки і пишуть, що проросійських бойовиків "як тварин зарили".

Добре приймає їх земля українська.

"Безсмертний" полк, казали вони.

Через тисячу років в Єнакієвому буде багато нафти!

Чим більше таких могил, тим чистіше.

Щоб вони там усі так заховалися...

Помідорки й бурячки вродять.

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що у мережу злили дані "іхтамнєтов" на Донбасі.