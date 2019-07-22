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За добу на Донбасі бойовики один раз порушили перемир’я

Новини » Надзвичайні події    22.07.2019 - 07:20
За добу на Донбасі бойовики один раз порушили перемир’я
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Двоє військових загинули у неділю, підірвавшись на вибуховому пристрої

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 21 липня збройні формування Росії та її найманці один раз порушили режим припинення вогню, у результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули двоє військових, ще два отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Противник відкривав вогонь по українських позиціях із озброєння БМП та великокаліберних кулеметів у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", біля населеного пункту Хутір Вільний.

За даними розвідки, 21 липня один окупант загинув та двоє поранені.

Від початку поточної доби обстрілів позиції Об'єднаних сил не зафіксовано.

У штабі додають, що Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись умов припинення вогню.

За добу на Донбасі бойовики один раз порушили перемир’я

Нагадаємо, на Донбасі опівночі із настанням неділі, 21 липня, стартував новий період перемир'я, який був погоджений у Мінську під час засідання Тристоронньої контактної групи як безстроковий.

При цьому вперше у документі про перемир'я передбачено відповідальність сторін за відкриття вогню - про порушення негайно повідомлятимуть Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ та застосовуватимуть щодо порушників "дисциплінарні заходи".

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