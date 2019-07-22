Много свежих могил: фото массового захоронения боевиков на родине Януковича

В Енакиево погибших пророссийских боевиков просто закапывают в землю
Фото массового захоронения боевиков так называемой "ДНР" на малой родине президента-беглеца Виктора Януковича появились в социальных сетях. Снимки свежих захоронений членов незаконных вооруженных формирований в районе оккупированного Енакиево опубликовал блогер "Дежурный по дЫнЫрЫ" в Twitter.
"В Енакиево на кладбище много свежих могил. Есть с фамилиями, а есть просто с позывными погибших опЛоЧленцев. А есть просто "неизвестные", - говорится в подписи к фото.
Известно, что эти снимки были сделаны в начале июля 2019 года.
Добавим, что на фотографиях показаны не только ряды свежих могил пророссийских боевиков, но также видны вырытые ямы для следующих захоронений.
Фото массового захоронения боевиков (twitter.com/dezhurka_dYnYrY)
Пользователи сети активно комментируют снимки и пишут, что пророссийских боевиков "как животных зарыли".
Скриншот комментариев
Скриншот комментариев
Скриншот комментариев
Напомним, что в сеть слили данные "ихтамнетов" на Донбассе.