Багато справ: Зеленський розповів, у чому проблема швидких посадок (відео)

Володимир Зеленський розповів про справи проти корупціонерів (Фото: РБК-Україна)

Зеленський пояснив ситуацію з гучними корупційними справами

Володимир Зеленський розповів, чому по ряду резонансних кримінальних справ немає вироків і винуватці досі не покарані. Президент України у своєму відеоблозі пояснив, що це пов'язано з процедурою підготовки необхідної доказової бази, інакше справа ризикує розвалитися в суді. Ролик опублікований на YouTube-каналі "Зе!Президент" 7 листопада.

Також глава держави навів приклади деяких гучних розглядів. Зокрема, "справа Свинарчуків" про масштабну корупцію в держконцерні "Укроборонпром"; справа екс-нардепа Сергія Пашинського, підозрюваного в умисному нанесенні тілесних ушкоджень; справа колишнього нардепа Максима Микитася, якому інкримінують організацію корупційної схеми заволодіння нерухомістю в Києві та справа нардепа Ярослава Дубневича, підозрюваного у заволодінні понад 93 мільйонів гривень "Укрзалізниці"

"Не дуже багато посадок? Поки це не почалося? І згоден, і ні! Дивіться, справа Свинарчуків - є, Пашинський - є, далі Микитась - є, Дубневич - є. Навіть по Дубневичу у Верховній Раді не всі голосували, тому що всі бояться, що до них буде таке ж ставлення. І правильно бояться - воно буде таке", - заявив Зеленський.

Володимир Зеленський розповів про справи проти корупціонерів (Фото: скріншот)

Також президент додав, що "далі будуть вироки цим людям", а інакше будуть відкриті інші справи, і "ніхто не буде зупинятися".

"У чому проблема швидких відразу посадок? Багато справ, повірте нам, є, до яких ми повинні підготуватися. А інакше ці люди будуть виходити на свободу, тому що всі ці справи розваляться в судах. Тому все буде", - запевнив Зеленський.

Крім того, президент пообіцяв результати у розслідуванні та подальшому судовому розгляді "і зі справою Каті Гандзюк, і з Павлом Шереметом, і всі ці справи в оборонній галузі, всі вони будуть!"

Володимир Зеленський розповів про гучні кримінальні справи (Відео: YouTube / Зе!Президент)