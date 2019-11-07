Много дел: Зеленский рассказал, в чем проблема быстрых посадок (видео)

Владимир Зеленский рассказал про дела против коррупционеров (Фото: РБК-Украина)

Зеленский объяснил ситуацию с громкими коррупционными делами

Владимир Зеленский рассказал, почему по ряду резонансных криминальных дел нет приговоров и виновники до сих пор не наказаны. Президент Украины в своем видеоблоге объяснил, что это связано с процедурой подготовки необходимой доказательной базы, иначе в противном случае дело рискует развалиться в суде. Ролик опубликован на YouTube-канале "Зе!Президент" 7 ноября.

Также глава государства привел примеры некоторых громких разбирательств. В частности, "дело Свинарчуков" о масштабной коррупции в госконцерне "Укроборонпром"; дело экс-нардепа Сергея Пашинского, подозреваемого в умышленном нанесении телесных повреждений; дело бывшего нардепа Максима Микитася, которому инкриминируют организацию коррупционной схемы по завладению недвижимостью в Киеве и дело нардепа Ярослава Дубневича, подозреваемого в завладении свыше 93 миллионов гривен "Укрзализныци".

"Не очень много посадок? Пока это не началось? И согласен, и нет! Смотрите, дело Свинарчуков - есть, Пашинский - есть, дальше Микитась - есть, Дубневич - есть. Даже по Дубневичу в Верховной Раде не все голосовали, потому что все боятся, что к ним будет такое же отношение. И правильно боятся - оно будет такое", - заявил Зеленский.

Владимир Зеленский рассказал про дела против коррупционеров (Фото: скриншот)

Также президент добавил, что "дальше будут приговоры этим людям", а иначе будут открыты другие дела, и "никто не будет останавливаться".

"В чем проблема быстрых сразу посадок? Много дел, поверьте нам, есть, к которым мы должны подготовиться. А иначе эти люди будут выходить на свободу, потому что все эти дела развалятся в судах. Поэтому все будет", - заверил Зеленский.

Кроме того, президент пообещал результаты в расследовании и дальнейшем судебном разбирательстве "и с делом Кати Гандзюк, и с Павлом Шереметом, и все эти дела в оборонной отрасли, все они будут!"

Владимир Зеленский рассказал про громкие криминальные дела (Видео: YouTube / Зе!Президент)