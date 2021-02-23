На МКС росіянам відключили систему подачі кисню через витік повітря

На Міжнародній космічній станції в російському модулі "Зірка" відключили систему подачі повітря СКВ-1, щоб виявити місце витоку кисню, яке безрезультатно намагаються знайти ще з серпня 2020-го.

Про такі заходи стало відомо з трансляції на сайті NASA переговорів екіпажу станції з Центром управління польотами.

Співробітник ЦУП підтвердив відключення однієї з двох дублюючих систем кондиціонування повітря у відповідь на відповідне запитання космонавта Сергія Рижикова.

Також на Землі запропонували екіпажу МКС для пошуку витоку кисню працювати з мікроскопом, який був доставлений на станцію космічною вантажівкою "Прогрес МС-16" близько тижня тому.

Як пише "Інтерфакс", 20 лютого протягом дня російські космонавти намагалися приступити до роботи з мікроскопом, але не змогли цього зробити через нез'ясовані причини.

Зауважимо, що раніше в січні в модулі "Зірка" зламалася друга система кондиціонування повітря СКВ-2.

Системи СКВ-1 і СКВ-2 дублюють одне одну.

В модулі також знаходиться джерело витоку повітря на МКС, про яке стало відомо близько пів року тому. Відтоді екіпаж зайнятий пошуком місця витоку і його усуненням.