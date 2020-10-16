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Аварія на МКС: російські космонавти спробують заклеїти дірку скотчем

П'ятниця 16 жовтня 2020 00:02
Аварія на МКС: російські космонавти спробують заклеїти дірку скотчем
На МКС подряпину на борту закриють скотчем (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

На Міжнародній космічній станції стався витік кисню, а також було зафіксовано падіння тиску. Позаштатна ситуація сталася на російській секції "Зірка" в службовому модулі триває два місяці після виявлення поломки, яка загрожувала астронавтам задухою.

У Центрі управління польотами космонавтам порекомендували використовувати для ліквідації подряпини на борту МКС поролон і клейку стрічку. Про це передає російський "Інтерфакс".

На Землі пояснили, що шматок поролону допоможе "створити міхур".

Відповідна порада послідувала у відповідь на надіслані космонавтом Іваном Вагнером фото, на яких виділено можливе місце витоку за допомогою чаїнок з розірваного чайного пакетика.

Крім того, другий російський космонавт Анатолій Іванишин розповів, що після очищення ця подряпина стала нагадувати тріщину.

Тепер виявлену ще 20 серпня "дірку" на МКС астронавти будуть закладати поролоном і скотчем, хоча раніше в жовтні такий спосіб ремонту не спрацював.

На МКС перед цим в процесі пошуку місця витоку кисню Вагнер замазував стикувальний агрегат по периметру мастикою. Крім того, космонавт завісив аварійний відсік пакетами, щоб знайти місце витоку.

Як запевнили в Роскосмосі ще в серпні, витік повітря на МКС незначний і ледь уловимий приладами.

Екіпаж МКС 26-27 вересня був ізольований в російському сегменті станції для пошуку пошкодження. Для робіт їм доступні модулі "Зоря", "Зірка", "Пошук", вантажний корабель "Прогрес МС-14" і пілотований "Союз МС-16".

Нагадаємо, що в серпні 2018 року на МКС стався витік повітря з невеличкого отвору в капсулі для доставки нового екіпажу - це могло статися в результаті попадання фрагменти метеорита.

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