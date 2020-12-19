Росіяни на МКС шукають нове місце витоку кисню: вже втрачаються резерви газу

МКС (фото: pixabay.com)

На Міжнародній космічній станції російські астронавти намагаються знайти нове місце порушення герметичності та витоку повітря в перехідній камері в модулі "Зірка".

Про це стало відомо з переговорів космонавтів із Центром управління польотами, трансляцію яких веде NASA.

На Землі зізнаються, що не розуміють, в якій саме частині модуля на МКС стався новий витік кисню.

Як наголосив космонавт Сергій Рижиков, повітря йде саме через перехідну камеру.

У ЦУПі своєю чергою пояснили, що нині вже втрачається резерв безпеки по газах.

"Ми будемо змушені найближчим часом цю проблему вирішити", - заявили на Землі.

Також космонавтів поінформували, що в разі закриття перехідної камери є ризик, що вся проведена робота може звестись нанівець.

Крім того, їм порекомендували звузити район пошуку місця витоку, щоб швидше впоратися з проблемою.

Як повідомлялося, 12 грудня на МКС знову сталася аварія, в результаті чого російські астронавти можуть залишитися без кисню, оскільки система отримання кисню "Електрон-ВМ" знову вийшла з ладу через проблеми з тиском.

Той збій роботи системи став вже шостим за останні 2 місяці.

Нагадаємо, що перед цим на МКС на російській секції "Зірка" стався витік кисню і було зафіксовано падіння тиску. На Землі космонавтам порадили використовувати для ліквідації подряпини на борту станції поролон і скотч.