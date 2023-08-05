Международный день памяти жертв Большого террора. Что это за дата и почему в этом виноват Советский Союз (фото)

5 августа 1937 года вступило в действие постановление Политбюро ЦК ВКП(б) "Об антисоветских элементах". Это положило начало массовому уничтожению тех, кого Сталин считал "врагами народа". Репрессии были двух категорий: I - расстрел, II - заключение.

Что известно об этом периоде в истории Украины и кто стал жертвой репрессий - читайте ниже в материале Styler.

Начались "соревнования за убийство"

Доподлинно неизвестно, как именно определяли "врагов народа", но очевидно, что это происходило по прямым указаниям власти. Исполнители приказов начали сообщать о "перевыполнении плана", и тогда между председателями НКВД началось соревнование.

Так, глава НКВД УССР Израиль Леплевский трижды обращался в Москву с просьбой увеличить "лимиты" на репрессии. Его преемник Александр Успенский - дважды. Такие просьбы удовлетворял Кремль, ведь задачей Большого террора было уничтожение всех, кто против тоталитарного режима.

Сталин уничтожал украинский народ, называя разных деятелей "врагами народа" (фото: Википедия)

"В Украине в эти лимиты прежде всего попадали "кулаки", "уголовники", "контрреволюционеры", "повстанцы", "церковники", "шпионы", "троцкисты", "диверсанты", "вредители", "буржуазные националисты". Это в основном представители интеллигенции, которая, по определению Сталина, "не заслуживала доверия", - рассказывал директор отраслевого государственного архива СБУ Андрей Когут в комментарии "Армия. Inform".

По его словам, пострадали все народы, населявшие тогда СССР, но украинцев репрессировано было больше всего.

Самая кровавая ночь за годы террора

Она была в Киеве 19 мая 1938 года. В ту ночь чекисты расстреляли 563 человека. Сначала расстрелы проводились во дворах тюрем, в подвалах НКВД или непосредственно перед погребением.

Впоследствии это стало происходить везде: во фруктовых садах, парках, пригородных лесах, везде, где можно было выкопать траншею.

Так, в разных городах Украины начали появляться массовые захоронения пострадавших от рук режима.

Свидетельством тому является Быковнянское захоронение жертв сталинских репрессий. На сегодня установлены имена более 19 000 расстрелянных граждан.

Другими одними из самых больших мест массовых захоронений чекистских жертв являются:

Рутченковое поле (Донецк)

район Парка культуры и отдыха (Винница)

Пятихатки (Харьков)

Католическое кладбище (Умань)

Еврейское кладбище (Черкассы)

село Халявин (Черниговская область)

Второе христианское кладбище (Одесса)

девятый километр Запорожского шоссе (Днепр)

урочище Демьянов лаз (Ивано-Франковск)

Салина (Львовская область)

Тюрьма на Лонцкого (Львов)

Кладбище Быковня в Киеве (фото: Википедия)

Среди расстрелянных в результате репрессий немало украинских общественных деятелей и художников: поэт Марко Вороный, поэт Николай Зеров, драматург Николай Кулиш, режиссер Лесь Курбас, прозаик Валерьян Подмогильный, офицер Алексей Яворский и многие другие.

По разным оценкам, за время Большого террора было осуждено 198 918 человек, большинство - репрессировано к расстрелу.

Но вместе с тем определить точное количество жертв невозможно до сих пор. Некоторые расчеты говорят, что за период с начала 20-х и до конца 80-х годов XX века в Украине было арестовано почти 1,5 миллиона человек.