История украинки, которая стала первой в мире женщиной-офицером

Российская империя называла ее настоящим своим врагом. Ведь в то время, когда мужчин мобилизовали в Австрийскую армию, чтобы воевали против восточного врага, Елена пошла в войско добровольно. Степанов пережила две мировые войны, плен и лагеря, и стала героиней еще при жизни. Правда, она себя такой не считала...

Среди украинок всегда было немало выдающихся женщин, которые повлияли на мировую историю. Одной из таких является галичанка Елена Степанов - историк, преподавательница географии, общественная деятельница, которая стала первой в мире женщиной, официально зачисленной на военную службу в звании офицера.

О том, как обычная галичанка, стала первой в мире женщиной-офицером, читайте в материале Styler .

Женщина, опередившая свое время

Елена родилась 7 декабря 1892 в Перемышлянском районе на Галичине, которая тогда была частью Австро-Венгерской империи. Ее отец, Иван Степанов, был греко-католическим священником и активным участником общества "Просвіта", также он инициировал создание читального клуба в родном селе.

В то время роль женщины в обществе була предопределена - девушка должна была выйти замуж, родить детей и заботиться о семье. Однако Елена стремилась к другой судьбе...

Девушка пошла учиться во Львовскую женскую учительскую семинарию Украинского педагогического общества. Позже поступила во Львовский университет на философский факультет, изучала историю и географию.

Брат Елены был участником украинского патриотического общества "Сокіл". Поэтому девушка тоже присоединилась к организации и возглавила первую женскую чету "Сокола" во Львове. Потом она стала еще участницей и "Пласта".

Елена училась стрелять, овладевала медициной и изучала теорию военного дела. Она даже умела готовить взрывчатые вещества. Но вместе с этим девушка увлекалась танцами, музыкой, историей, географией. Современники называли ее "женщиной с ангельским лицом и стальным характером".

Во время одного из студенческих собраний она познакомилась с Романом Дашкевичем - будущим полковником армии УНР. Молодые влюбились и даже начали планировать свадьбу, но их планы оборвало начало Первой мировой войны.

Елена Степанов (фото: Википедия)

Роман ушел на фронт, а Елена вместе с другими девушками организовала медсестринское отделение и тоже поступила в армию. В те времена женщины были большой редкостью в войску. Чтобы сделать фото для стрелкового удостоверения, Елена переоделась в мужчину, конечно в ателье это заметили и вызвали полицию, потому что заподозрили ее в шпионаже. Но благодаря влиятельным знакомым этот инцидент не имел серьезных последствий для девушки - ее отпустили.

Елена все-таки стала активной участницей "Сечевых Стрельцов", а позже - соучредительницей движения "Сечевые Стрельцы 2". Уже в 1914 году уехала на фронт, как командир женского пола Сечевых Стрельцов. Австрийцы тогда отмечали, что это были первые женщины-воины, которые не лечили, а стреляли на войне.

Два года в российском плену

Елена активно участвовала в боях. В частности, в тяжелом сражении 1915 года за гору Маковка, которое сорвало план российской армии в дальнейшем продвижении. Именно после этого сражения Степанив получила звание хорунжей и официально стала первой в мире женщиной-офицером.

Но в том же году в бою под Болеховом вместе с 7 тыс. группой австро-венгерского войска она попала на 2 года в российский плен.

Тогдашняя русская пресса была поражена женщиной-офицером, а имперская власть считала ее настоящим врагом, ведь Елена пошла добровольно воевать против россиян, значит, искренне их ненавидела.

Вырезка из российской газеты (скриншот)

"Самую большую сенсацию вызвала барышня-офицер в австрийском мундире… Чисто славянское миловидное личико, совсем деточные черты, красивая женская фигурка, быстрая малороссийская беседа. Она украинка, 22 лет, курсистка высших курсов во Львове, убеждена приверженца самостоятельности украинской нации. На войну против "москалей" пошла по убеждению и не крыла перед начальством своего пола", - писала 31 июля 1915 года ежедневная газета "Дело" сообщение из "Русского слова".

В плену к Елене относились с большим уважением именно из-за ее воинского звания.

После возвращения во Львов женщина продолжала активную общественную деятельность. Она была среди организаторов Ноябрьского восстания 1918 года, позже стала четарем Украинской Галицкой Армии, а затем - референтом прессы в государственном секретариате иностранных дел ЗУНР.

В 1920 году вышла замуж за Романа, через несколько лет у семьи родился сын - Ярослав Дашкевич, потом он стал известным историком, востоковедом и археографом.

Елена стала настоящей легендой еще при жизни (фото: genderindetail.org.ua)

Елена в Венском университете защитила докторскую диссертацию, а вернувшись во Львов, преподавала историю и географию в Гимназии сестер Василианок. Позже работала в Академии наук УССР, была доцентом Львовского университета.

В 1949 году Елену арестовали советские власти и отправили на 7 лет в лагеря в Мордовию. Причиной стало то, что она была женой полковника армии УНР, а еще за то, что добровольно вступила в ряды Сечевых Стрелков и якобы у нее нашли литературу "антисоветского" характера.

По воспоминаниям современников, Елена не теряла оптимизма даже в лагерях. Пленные ее очень уважали, она призывала их заниматься зарядкой, чтобы беречь здоровье. Чтобы выразить свое уважение, другие женщины сделали из рыбной кости иглу и вышили рубашку для сына Елены.

Из лагерей Степанов вернулась в возрасте 72-х лет.

Елена Степанов (фото: facebook.com/Trush.Volodymyr)

Первая женщина-офицер была против женщин в армии

В одном уже послевоенном интервью Елена вспоминала, что отношение рядовых стрелков к девушкам-военным было гораздо дружелюбнее, чем старшин. Однако и Степанив имела своеобразное видение роли женщины в армии...

Иронический инцидент произошел весной 1919 года. Елене приказали уехать в одно из сел, чтобы организовать женскую воинскую часть. Накануне оттуда пришло письмо от женщин, желающих стать на защиту Родины. Елена тогда отреагировала резко: "Я против женских частей в армии, а даже и против массового участия женщин в войне…"

Но поскольку приказа Степанов не могла ослушаться, то уехала в деревню. Однако оказалось, что на самом деле женщины и не планировали идти воевать, а соответствующее письмо написали по совету священника, чтобы подбодрить воинов-мужчин.

Тогда Степанив произнесла речь для женщин, что они нужны на своих местах, в селах, чтобы сеять и собирать зерно, потому что воин нуждается в пище.

"Выгоняйте из села дезертиров и поощряйте братьев, женихов, своих мужей и сыновей исполнять их обязанность воина. Накормите голодных, помогите раненым и больным. А ваш труд будет так же ценной жертвой для Украины, как жертвы воинов-мужчин", - заявила Степанов.

Елена после возвращения из плена (фото: genderindetail.org.ua)

Сама же Елена была награждена медалью "За храбрость" в 1914 году - это одна из высших военных наград империи Габсбургов. А в 1917 году получила военный Крест Карла - военную медаль времен Первой мировой войны.

А начиная с 2015 года, награду им. Елены Степанив вручает городской голова Львова женщинам, которые самоотверженным трудом внесли значительный вклад в развитие образования, науки, культуры и общественной сферы города.

Но Елена никогда не считала себя героиней и стеснялась, когда ее так называли.

"Не исполнила до сих пор ничего геройского. Я выполняла до сих пор только свой долг. Из любви к Украине взяла оружие и пошла в поле, физической силой бить врага. Вот и все", - заявляла Елена.

Первая женщина-офицер умерла во Львове 11 июля 1963 года и похоронена на Лычаковском кладбище. Память о ней жива до сих пор.

Марка, посвященная Елене Степанив (фото: photo-lviv.in.ua)